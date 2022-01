Alec Baldwin explicó por qué no entregó su teléfono a las autoridades después de la tragedia en Rust: “Una mentira”

El incidente en Rust marcó la vida de muchas personas, pero Alec Baldwin es alguien que no deja de recibir amenazas y acusaciones de parte de quienes creen que es el responsable de la muerte de Halyna Hutchins. “Cualquier insinuación de que no respondo preguntas o no acato órdenes, solicitudes o garantías con respecto a mi teléfono es una mierda, una mentira”, dijo el actor con firmeza a partir de un segmento que hizo público en su cuenta personal de Instagram.

En la publicación de Alec Baldwin se puede ver al artista notablemente enojado por las versiones que comenzaron a circular con respecto a su falta de colaboración en la investigación. Partiendo de la muerta de la directora de fotografía, el hombre aseguró que está cooperando “al mil por ciento con la investigación” luego de que las autoridades hayan procedido a incautar su celular. De hecho, explicó que las autoridades de Nuevo México, donde ocurrió el fatal disparo, están coordinando con las autoridades de Nueva York, donde vive Baldwin, para conseguir el celular y poder revisarlo.

“Obviamente, cumpliremos con todas las solicitudes. Estamos absolutamente de acuerdo”, dijo el Alec Baldwin. Fue el 16 de diciembre que los policías estadounidenses fueron autorizados a apoderarse del celular del actor que sostenía el revólver del que salió la bala que mató a la mujer. Por su parte, el actor siempre aseguró con firmeza que nunca apretó el gatillo, y hasta aseguró que “no tiene ni idea” de cómo pudo haber llegado una bala real en el plató de rodaje.

En este sentido, la prensa estadounidense publicó el sábado pasado que Baldwin se estaba resistiendo a entregar su teléfono a las autoridades. “Podría haber evidencia incriminatoria en el teléfono, o podría ser por razones de privacidad”, dijo el sábado pasado Kevin Kearon, un exfiscal del distrito de Nassau.

Fuente: la100.cienradios.com