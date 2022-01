Guido Süller sufrió un accidente en la Ruta 9: “Esperaba el impacto final y vi la muerte muy cerca”

Cerca de la 1 de la madrugada, Guido Süller sufrió un accidente vial en la Ruta 9. El mediático manejaba su auto cuando fue chocado por una camioneta negra cuyo conductor se dio a la fuga. “Esperaba el impacto final y vi la muerte muy cerca”, le contó muy conmovido a TN Show. Ya se encuentra en su casa y fuera de peligro.

Antes del hecho, el arquitecto y excomisario de a bordo había estado cenando con unas amigas en un restaurante. “Fui a comer una porción de pizza con agua, porque yo no tomo alcohol. Nada, cero alcohol. Cuando terminamos, me subo al auto solo y me vuelvo para casa”, remarcó.

Süller sostiene que estaba manejando a menos de 100 kilómetros por hora cuando sintió un “tremendo impacto” en la rueda izquierda trasera de su coche. “Imagínense a esa velocidad dando vueltas en la ruta. Ahí siento otro impacto, contra una camioneta blanca. También quedó destrozada, totalmente rota al costado de la ruta”, relató.

Una vez que logró reincorporarse, lo primero que hizo fue pedir ayudar. “Me acaban de chocar en un accidente terrible. Estoy asustado. Llama a la policía, por favor”, le dijo en un mensaje de audio a una amiga.

“Perdí totalmente la noción”: Guido Süller dio detalles del accidente vial que sufrió

El impacto hizo que Guido Suller perdiera la noción por unos instantes. Sin embargo, aún retiene en su memoria algunos detalles de lo que vivió: “Recuerdo que choco violentamente contra el guardarraíl. El auto seguía girando y la rueda se sale de su eje. Ya no podía maniobrar para ningún lado. Yo estaba con el cinturón puesto, me agarré fuerte al volante y esperé el impacto final porque ahí pasan unos camiones enormes”.

Para el mediático, la muerte estuvo “muy cerca” en ese momento: “Yo no podía hacer nada más que esperar. No sé si fue mi mamá que es mi ángel de la guarda o que no tenía que morir en ese momento. De repente el auto se detuvo en medio de la ruta y ahí vi que los autos me empezaban a esquivar. Tuve la suerte que no vino ningún camión en ese instante”.

Por otra parte, agradeció a la gente que se acercó para asistirlo: “Mi instinto de supervivencia hizo que yo me baje del auto y me tire ahí en el costado, en el pasto de la ruta. Un montón de autos se detuvieron, la gente me ayudó y empezó a correr mi auto, que estaba atravesando la ruta”.

El conductor de la camioneta que chocó a Süller se dio a la fuga

A pesar de la rapidez con la que se produjo el accidente, Guido Süller logró visualizar gran parte de lo que ocurrió. “El auto que me chocó era negro y se dio a la fuga. Eso también lo testificaron algunas personas que vieron”, sostuvo. Y añadió: “Hay un pedido de rastreo de cámaras a ver si pueden encontrarlo para ver quién fue y cómo fue”.

Tras el hecho, una ambulancia llegó para asistirlo. “Me hicieron el control de alcoholemia y me dio 0,0. Lo extraño es que a la persona que tenía la camioneta blanca le hicieron el test le dio 1,4 y el tercer auto, el que se fugó, no lo sabemos”, señaló.

Guido fue llevado a un hospital de Escobar, ya que tenía un fuerte dolor en las cervicales, un golpe en los riñones y se le había clavado el cinturón de seguridad en la clavícula. “Me dieron una inyección de diclofenac con no me acuerdo que más y estoy con medicamentos para el dolor. Tengo un cuello ortopédico”, indicó a este medio. Ya en su casa, el shock todavía continúa. “Fue un momento espantoso donde pensé que me moría”, concluyó.

Fuente: TN