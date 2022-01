Quén es Chantal, la hermana de Stefi Roitman que deslumbró en el casamiento de Ricky Montaner

Chantal, la hermana menor de Stefi Roitman, se robó todas las miradas en el casamiento de su Stefi con Ricky Montaner. Fue la dama de honor, y llamó la atención por su simpatía y belleza. Lució un vestido de Jorge Ibáñez, y muchos quisieron saber más sobre ella. Te contamos quién es la compañera de vida de la influencer argentina que robó el corazón del hijo mayor de Ricardo Montaner.

Chantal es maquilladora profesional y estudió Psicología. Tiene un gran parecido con su hermana más grande, especialmente por la sonrisa que las caracteriza. Además, en el último tiempo ganó una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram, donde se muestra muy histriónica y comparte consejos de maquillaje.

En un emotivo posteo, Stefi Roitman escribió en relación a Chantal: “Si pudieran sentir en este instante lo que pasa adentro de mi corazón, mi alma, mi cabeza, todo… Tal vez entenderían por qué no puedo explicar con palabras lo que significa mi hermana en mi vida. Es más que un lazo de sangre, más que una amistad, más que cualquier unión… Ella y yo somos una. Con solo mirarla se perfecto qué le está pasando por la mente. Con solo hacer contacto visual ya sabemos qué nos pasa. Me duele lo que a ella le duele y me emociona lo que a ella. Nos reímos tanto…”

Stefi la llama “Cocote”. En una publicación por su cumpleaños afirmó: “Mi hermana, la más hermosa, la que tiene la sonrisa tatuada porque ella es así. Y aunque no lo crean, tiene flor de carácter, pero el mejor carácter que van a conocer. Y tiene la paciencia más deseada de todo el planeta Tierra. Sus días son la felicidad, aunque se esté cayendo el mundo, siempre tira su magia y hace que todo a su lado pinte mejor. Tenerla lejos me duele pero igualmente nos sentimos pegadas donde sea que nos encontremos. 25 años cumple mi bebesota, la más potra. Mi melliza que no es (pero es), jajajaja. Te amo hasta el infinito cocoooteeee”.