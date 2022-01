El error garrafal de Wanda Nara: se equivocó y publicó la misma foto con y sin Photoshop

Wanda Nara suele ser muy juzgada por retocar sus fotos con Photoshop. La empresaria tiene un cuerpo sano y armonioso pero al parecer con eso no le alcanza y en varias oportunidades modifica su imagen usando editores de fotos. La periodista Estefanía Berardi vio que la empresaria había subido la misma foto dos veces, una editada y otra no, y la mandó al frente en Mañanísima, programa emitido de lunes a viernes a las 10 am por Ciudad Magazine, donde mostró un collage de ambas imágenes .

“Esto fue viral en las redes sociales. Wanda Nara subió una foto su muro y la misma imagen en sus historias. Una tiene Photoshop y la otra, no. Y publicó las dos versiones. Es como un ‘Encuentre las 7 diferencias’. La gente se empezó a dar cuenta y me empezó a mandar estas fotografías”, aseguró Berardi.

Luego agregó: “Para mí tiene un lomazo igual. Se achicó un poquito la pierna, la panza, la cintura y el brazo. Ella no necesita hacerse Photoshop. Hay muchas famosas que recurren a esto, pero es muy sutil. Wanda se olvidó en hacerlo en una de sus publicaciones y por eso las terminó borrando, porque todo el mundo se dio cuenta. ¡Yo la agarré justo!”. Finalmente cerró: “Wanda es hermosa así como es. No es nada grave lo que hizo pero creo que, si se mostrara como es realmente, la gente la amaría igual porque ella es una genia”.

En varias oportunidades Wanda Nara fue criticada por esto. Por ejemplo, sus seguidores tras otra foto en la que está luciendo una de las bikinis de su cápsula expresaron: “Sale en todas las fotos distinta, es una lástima que no se muestre como es ella en realidad”, “No sé cómo será su vida fuera de Instagram, pero quiere aparentar”, “Buscamos un mundo real”, “¿Es real aunque sea la bikini?” o “Tantos filtros...”.

Fuente: la100.cienradios.com