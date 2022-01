Quién es el ganador del sorteo libertario: “Somos kirchneristas, pero Milei empezó bien"

Federico Nacarado se había anotado este martes en el sorteo que organizó el diputado Javier Milei por sugerencia de su pareja. Sin embargo, en la tarde del miércoles no estaba pagado a ninguna pantalla esperando conocer al ganador de los $205.000. Se había olvidado por completo.

La noticia le llegó de una forma inesperada. Un periodista lo contactó para saber si él era el ganador. Como no tenía idea, se metió inmediatamente en el sitio web de La Libertad Avanza para ver si era cierto. Más de un millón de personas se habían registrado para participar.

Incluso cuando vio su nombre todavía no lo podía creer. Luego prendió la televisión y justó enganchó una repetición del sorteo. Confirmado: se había ganado el primer sueldo del diputado nacional libertario, que prometió repetir el sorteo todos los meses.

En diálogo con Infobae, Federico reveló que no es seguidor de Milei. “Se le ocurrió a mi mujer, ella me anotó, porque era mucha plata y no se perdía nada con anotarse”, aseguró.

El hombre de 40 años, que tiene un emprendimiento de construcción en seco, ni siquiera comulga con las ideas liberales que promueve el dirigente de La Libertad Avanza.

“Somos kirchneristas”, revela divertido. Al ser consultado sobre “el fenómeno Milei”, Federico lo definió simplemente como eso, “un fenómeno”. Pero aclara: “Por lo menos empezó bien, porque prometió algo y cumplió”.

La idea de regalar su dieta como legislador les pareció interesante. “Supongo que lo hace por marketing, pero le sirve a él y a nosotros también, así que no me quejo”, bromeó el ganador.

De cara al futuro, la pareja adelanta que usará parte del dinero para pagar algunas deudas que acumuló. “Vamos a ver si tapamos algunas deudas y después veremos si un poco lo podemos disfrutar”, concluyó el ganador, que estuvo horas recibiendo llamados de amigos y periodistas.

El sorteo se realizó en Playa Grande, en las escalinatas del hotel Costa Galana, donde más de mil personas se reunieron para seguir el evento.

A su término, Milei tomó la palabra y se dirigió al público en una charla abierta titulada “La justicia social es injusta”.

“Es simbólico estar aquí en Mar del Plata, discutiendo sobre lo injusto del concepto de la justicia social, en una provincia gobernada por el socialista recalcitrante y retrógrado de Axel Kicillof”, afirmó.

Luego contestó las críticas por realizar un sorteo con el dinero que le paga el Estado: “Esperemos que luego de esta clase bastantes argentinos abran los ojos y no confundan el populismo, que es repartir la (plata) ajena, con devolverle el dinero a aquellos que lo generaron honestamente, que son ustedes”.

