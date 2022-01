Mientras Perotti le regala 23 palitos a Sportivo Norte, los cortes de luz dañaron muchos equipos a los rafaelinos

La ola de calor no da tregua en gran parte de la Argentina con temperaturas superiores a los 40 grados y problemas en la provisión de servicios esenciales, como el de electricidad y agua potable. En Rafaela se dio ese cóctel explosivo: a las 15 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó 40,8°C a través de su Estación ubicada en el Aeródromo local; a la misma hora personal de la EPE se multiplicaba para atender reclamos de usuarios que se quedaban sin servicio mientras Aguas Santafesinas informaba que "debido a la reparación de la cañería de vinculación de las perforaciones que alimentan la planta potabilizadora Sur se registrará baja presión del servicio hasta las 21 aproximadamente, luego podría registrarse turbiedad".

A propósito, Rafaela quedó entre las ciudades con mayor marca térmica del día en la Argentina según el ránking elaborado por el SMN. a las 16 Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y San Juan registraban 41,8 grados; La Rioja y San Antonio Oeste en Río Negro, 41,6; y la ciudad santafesina de Sauce Viejo, 41,2. Chamical (La Rioja), San Fernando del Valle de Catamarca y Las Lomitas en Formosa llegaban a los 41 grados, mientras que la ciudad bonaerense de Bahía Blanca soportaba, 40,9; Viedma, 40,7; Paraná, 40,5, Reconquista y Ceres, 40,4; Villa Reynolds (San Luis) y Resistencia, 40,3. También superaban los 40 grados Formosa; Santa Rosa del Conlara (San Luis) y la correntina Paso de Los Libres, con 40,2. En la ciudad salteña de Tartagal, Córdoba Observatorio, Concordia, Corrientes, y San Rafael, las marcas térmicas llegaron a los 40 grados.

En este marco, una ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Este miércoles todo parece haber salido mal en Rafaela con usuarios re calientes no solo por las marcas térmicas. "Cortan la luz cada rato o bajan la presión, qué pasa con nuestros equipos que están enchufados, corren peligro de no encender más. ¿Quién se hace cargo si se quema una computadora, un televisor, una heladera o un lavarropas que estaba funcionando? Son carísimos, todo vale 100 mil pesos", fue una de las tantas quejas que se pudo ver en redes sociales.

Al atardecer, Aguas Santafesinas informó a través de su cuenta de Twitter que "los trabajos en curso demandarán un par de horas más de lo previsto inicialmente, luego en forma paulatina se irán recuperando en el transcurso de la noche los niveles de prestación". A las 22.30 notificó la finalización de "los trabajos de reparación de la cañería averiada, paulatinamente se irán recuperando los niveles habituales de prestación del servicio".

En ese momento, a los usuarios se les saltó la térmica: "No tengo luz, no tengo agua. Y la ola de calor sigue hasta el viernes. ¿Quién podrá defendernos? El Chapulín no existe. EPE y ASSA porque no se van (insultos)". "Dame luz, soy Sergio Denis", bromeó otro con un mensaje alusivo a una de las canciones del popular cantante mientras alguien, ya sin paciencia y tolerancia, sugirió llevar cubiertas frente a la Sucursal de la EPE para convocar a una protesta. Para completar el panorama entre bronca y humor que se percibía en las redes, alguien compartió un video en el que se podía ver un ventilador funcionando frente a un distribuidor de una estación eléctrica para "enfriarlo". Nadie asegura si corresponde a alguna instalación santafesina pero podría serlo.

Por el lado de la EPE, a las 14:03 la Sucursal Rafaela informó que "se encuentran fuera de servicio distribuidores 4 y 9 y alimentadores 11 y 12 afectando gran parte de la ciudad, se están verificando las instalaciones". Diez minutos después indicó que se había normalizado parcialmente la zona este de la ciudad y al rato que "sólo queda distribuidor Cortázar fuera de servicio, se está trabajando en la reposición".

A las 14:36 quedó fuera de servicio el distribuidor Aristóbulo del Valle, lo que afectó a los barrios Central Córdoba, Mosconi y Fátima. Y en este caso se amplió la información sobre las causas del apagón: "Por colapso de tensión en región NEA del Sistema Argentino de Interconexión, a las 13.45 el sistema santafesino perdió 300 MW de abastecimiento, que afectó el suministro a usuarios del centro norte provincial" a la vez que agregó que "la situación se normalizó desde las 14.10".

"Normalizado parcialmente, queda fuera de servicio subestación ubicada en intersección de calles Beltramino y Estrada" agregaron desde la EPE Rafaela cerca de las 15. Minutos después indicaron que se regularizó el abastecimiento de energía eléctrica.

A esa altura, desde las oficinas centrales de la EPE se notificó que "este miércoles se registró un nuevo récord de demanda de potencia en el sistema eléctrico de la provincia de Santa Fe, alcanzando 2471,17 MW a las 13:45 hs." y se indicó que "de esta forma, superó los 2470,13 MW de este martes a las 14.05 hs.". "Estos niveles se dan en un contexto de continuidad de jornadas de temperaturas extremas. Estas condiciones exigen las instalaciones que conforman el parque eléctrico provincial: 75 estaciones transformadoras, más de 56.000 kilómetros de redes de alta, media y baja tensión y más de 20.000 centros de transformación urbanos y rurales, entre otros", agregó el breve comunicado.

Entre tanto reclamo y malhumor en redes sociales, hubo mensajes sobre situaciones cotidianas. Como el que decía "dejé el auto al sol, son las dos de la tarde y ahora no me puedo subir, si me siento me quemó la espalda, las piernas y lo que está en el medio también, además no puedo agarrar el volante para manejar, debe hacer 60 grados adentro, ¿y ahora qué hago?. No tiene remate. Y lo peor está por venir, la máxima estimada para hoy es de 42°C y para mañana, 43°C.

Fuente: La Opinión