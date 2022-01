Caso Julieta Prandi: uno de sus hijos declaró contra su padre, Claudio Contardi

Julieta Prandi continúa la lucha legal contra su exmarido Claudio Contardi. Más de una vez, la modelo confesó haber recibido agresiones por parte del también padre de sus dos hijos: Mateo y Rocco.

Las palabras del menor

En el programa que conduce Karina Mazzocco, "A la tarde", el periodista Diego Eséves leyó parte de la declaración de uno de los hijos de Julieta Prandi. Allí, entre otras cosas, el pequeño contó: "Yo ya les conté que en la casa de papá me pasaron cosas malas".

La modelo contó que un día los chicos no sabían a dónde iban con su padre, y éste los dejó en su casa materna. "No entendíamos nada. Ese día nos tocaba con papá. ¿Estamos todos locos?". En otro momento el hijo de la ex pareja comentó: "No lo quiero ver a mi papá. Al menos por ahora. Por ahí cuando sea grande lo veo. Y la perito le preguntó: "Y si fuera a través de videollamadas?". Y la respuesta del niño fue: "No". Por último, Diego Estéves contó que el hijo de Julieta Prandi relató un episodio en que su padre le pegó en la espalda porque había escrito en la pared.

Julieta Prandi reveló el infierno que tanto ella como sus hijos vivieron junto a su ex

A pesar del bozal legal impuesto por su ex, Claudio Contardi, en diciembre Julieta Prandi rompió el silencio y se sinceró sobre el nivel de violencia que tanto ella como sus hijos tuvieron que soportar junto al empresario gastronómico.

"Decido hablar igual porque creo que pasaron todos los límites, me empujaron demasiado al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar. Y voy a hablar", dijo la modelo y conductora en diálogo con Alejandro Fantino.

En 2019, Julieta Prandi comenzó una dura batalla legal contra su ex y padre de Mateo y Rocco, que terminó con un fallo en su contra la semana pasada.

"El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida", aseguró.

Además, reveló que decidió romper el silencio al escuchar de boca de sus hijos historias de violencia a los que los sometía su padre. “Yo en ese momento creía que era feliz. Hasta que comenzaron los descalificativos y muchas cosas de un misógino y un violento. Viví violencia física, amenaza de muerte y todas clases de abusos... El miedo me lo impuso siempre. Él entraba a mi casa y no podía respirar”, agregó.

Fuente: caras.perfil.com