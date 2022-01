Jujuy Jiménez se sorprendió por los “likes” de Wanda Nara a su novio: “Le llegaron varios”

En el 2021, Wanda Nara protagonizó el escándalo del año luego de encontrarle comprometedores chats a Mauro Icardi con Eugenia la China Suárez. Pese a que ellos se muestran más unidos y felices que nunca, los rumores de una profunda crisis de pareja no cesan. Ahora, un nuevo capítulo se abrió después de que se divulgaran los likes que la empresaria le pone a Bautista Bello, el novio de Sofía Jujuy Jiménez.

Después de que en el programa aseguraran que Wanda “likea” fotos retro del polista, pero no lo sigue, Karina Iavícoli decidió ponerse en contacto con Jiménez, que rompió el silencio y confirmó la situación con un audio.

“En su momento nos sorprendió. Yo no sé ahora cómo saltó todo, pero en realidad esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy”, afirmó.

Y añadió sorprendida: “A Bauti le llegaron varios ‘likes’ de Wanda y no entendía nada. Me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, pero quedó ahí, nos pareció irrelevante y nos reímos de la ‘situation’. No entendíamos bien qué onda, pero no se conocen”.

La panelista del ciclo comentó que siguió conversando con la modelo, que le admitió que su novio es “muy potro” y que muchas chicas quieren estar cerca de él.

“Hacen una pareja divina, están asentados, pero esto fue en diciembre cuando Jujuy no estaba en Buenos Aires”, señaló con picardía. Sus compañeros coincidieron y agregaron más data: no solo Jujuy estaba en su provincia natal, sino que Wanda estaba sola en Argentina.

Fuente: TN