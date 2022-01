El abogado de More Rial va a denunciar al youtuber Gaspi

Según confirmó Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Alexander Caniggia, este accionar por parte de Gaspar Prim Díaz podría ser viable de ser denunciado. “Hola gente, como bien conocen mi reputación contra los youtubers. Acabo de ver el material de Gaspi y me pareció totalmente desagradable y ofensivo. Así que me voy a tomar la molestia de mi valioso tiempo versus contenido e iniciar las acciones legales pertinentes. Es decir, denuncias penales. Bienvenido a la guerra y te voy a tener que educar, me parece”.

Luego de estas declaraciones, Cipolla recibió varias consultas sobre la posible denuncia a Gaspi en su historia de Instagram, en la cual cuenta con más de 637 mil seguidores y respondió: “¡Tengo que denunciarlo! ¡Pero no tuve tiempo ni ganas de ver los videos! ¡Mucha gente conocida me solicitó no hacer nada! Pero… … . Sigo en perooo”. En otra story le dijeron lo siguiente: “Te cagaste para denunciar a Gaspi jajaja payaso”. A lo que el letrado, entre risas, volvió a responder: “¡No tuve tiempo! ¿Posta alguien piensa que me puede dar miedo denunciar?

Anteriormente el abogado estuvo involucrado en el caso de Matías Bottero, creador de “La Basura Semanal”, quien realizó un chiste a su defendida Morena Rial y a raíz de esto, realizó una serie de publicaciones pidiéndole al streamer Martín Coscu Pérez Disalvo poder participar de su stream. Algo que nunca pasó porque no tuvo respuesta, dado que el influencer no quiso comprometerse con el petitorio. También fue parte del conflicto que sufrió Alex Caniggia con Coscu, el cual terminó con el hijo del Pájaro invitándolo a pelear.

