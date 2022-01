Eduardo López dijo que sin tercera dosis Ómicron se hace un festín

Eduardo López es sin lugar a dudas uno de los infectólogos más capacitados y serios que tiene nuestro país. Cadena 3 de Córdoba lo entrevisto y el galeno tuvo respuestas muy valiosas a la hora de saber como enfrentar esta tercera ola que nos tiene a todos a mal traer.

El infectólogo y asesor del Gobierno Nacional, Eduardo López (MP: 37.586) dijo que frente a los 128.402 nuevos casos y 139 muertes en las últimas 24 horas, el panorama que tenemos es "el pleno auge de la tercera ola".

En este escenario dijo que hay dos variantes: "la alta transitabilidad que tiene Omicron que da más casos y por otro lado, el comportamiento social que parece que la pandemia hubiese pasado y se ve a personas una al lado de la otra sin barbijo por más que estén al aire libre".

"Otro dato interesante es que hay 5.100.000 individuos que no tienen la segunda dosis y para la variante Omicron es necesaria la tercera dosis", analizó.

"Los casos no bajan porque tenemos una situación epidemiológica ideal para que se transmita la enfermedad y la gente tiene un comportamiento social que no es el óptimo", agregó.

El infectólogo alertó sobre lo grave que sigue siendo la enfermedad porque sino "el número de muertos no aumentaría y aumentó, así como las camas de hospitalización y la terapia intensiva".

"Creer que esta enfermedad es una enfermedad que si me contagio no pasa nada, no es así. Es una enfermedad que uno sabe como comienza y no como termina", advirtió.

Y concluyó que considerar que nos acercamos al fin de la pandemia "hoy es una expresión de deseo".

"Omicron da una enfermedad menos grave y podemos empezar con una transición, pero avizoro que esto en el futuro inmediato no va a ocurrir", cerró.