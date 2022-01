Breve expedición al extraño cerebro de Javier Milei

Hace algunas horas, Javier Milei sorteó su primer sueldo como diputado nacional. “Todo impuesto es un robo a mano armada y yo no quiero ser cómplice de eso”, argumentó. Para ser franco desde el comienzo, a mí me pareció un disparate. Los impuestos son un elemento estructural de todo sistema capitalista. No hay país que no los cobre. En todo caso, se discutirá cuánto, cómo, y de qué manera.

Milei ha sido siempre cordial conmigo, pese a las evidentes diferencias. Así que le avisé:



“Voy a escribir que es una payasada populista”.

El respondió:

“No me ofende. Pero quiero discutirlo”.

De eso tratan los párrafos que siguen, de cómo funciona el cerebro de alguien que propone una sociedad donde no se cobren impuestos. O, tal vez, de cómo piensan las personas que se sienten atraídas por el personaje.

-De acuerdo –le contesté- pero no quiero que discutamos de temas generales sino que nos restrinjamos a un único tema. En Argentina, millones de niños reciben educación pública gratuita. Si no cobraás impuestos, ¿cómo la financiarías?

-El eje central es entender mi concepción acerca del Estado. La existencia de la escuela pública es un derivado del Estado de Bienestar. En mi concepción, el Estado es una organización criminal y violenta que se financia a través de una fuente coactiva que son los impuestos. Por lo tanto, los impuestos son un robo y cualquier cosa que utilices de un robo es ser cómplice de ese delito. Si vos querés que haya educación pública, ¿por que eso debería estar financiado a punta de pistola, por un método violento? Eso es fuertemente inmoral. Si la sociedad está de acuerdo en que quiere tener un sistema que cubra las necesidades educativas de toda la población, podría generar voluntariamente un fondo. De allí se financiaría un sistema de vouchers. Por lo tanto, todas las personas dispondrían de dinero para educarse e irían a la institución que mejor les guste. Entonces, el mecanismo por el cual se fondea el sistema no sería violento, porque la gente lo haría voluntariamente. Al disponer del dinero cada uno podría elegir la institución que quiera. Eso generaría competencia en el sistema educativo y lo mejoraría.

-Tratemos de correr las palabras efectistas de la discusión: violento, criminal, a punta de pistola. Vayamos a lo concreto. Suponete que vos dejás de cobrar impuestos, y entonces proponés un fondo voluntario. Seguramente poca gente aporte. Los ricos no lo harán porque ya tienen con qué pagar las escuelas donde envían a sus hijos. Los pobres no lo harán porque son pobres. ¿Cómo educas a esos chicos si no te alcanza el dinero?

-No es algo efectista decir que los impuestos son un robo y se cobran a punta de pistola. Es llamar a las cosas por su nombre. Se llaman impuestos porque nadie está dispuesto a pagarlos de manera voluntaria. Aquellos que viven del Estado, para poder convivir con su conciencia, han decidido llamar al pagador de impuestos contribuyente. Llamar al pagador de impuesto contribuyente, es como que el violador llame novia a la mujer que viola.

-¿Por qué en todos los países capitalistas se cobran impuestos?

-Que en todos lados se paguen impuestos, no quiere decir que esté bien. Con ese criterio, la Asamblea de 1813 no debería haber abolido la esclavitud porque había esclavitud en todas partes. Si tengo que ir a contramano del mundo para hacer algo en favor del bienestar de los seres humanos, ¿por qué debería fijarme si hay otro que lo hace o no? Soy filosóficamente anarco capitalista. Creo en el autogobierno. Pongo al individuo como elemento central. Pero en el corto plazo soy minarquista. Creo en el estado gendarme, el que se ocupa de la seguridad y justicia.

-Volvamos al planteo práctico que te hice. ¿Cómo financiás la educación pública si ese sistema de vouchers que imaginás no te alcanza?

-Vos me preguntas qué pasa si lo aportado voluntariamente por la sociedad no es suficiente para financiar determinada cantidad de educación. Bueno, eso significa que los agentes están expresando que no quieren tanta educación. Entonces, ¿por qué habría que robarle a la gente ese dinero para financiar ese gasto? ¿Quién determina cuál es la cantidad óptima de educación que debe haber en una sociedad? Puede haber personas que decidan estudiar muchísimo, y otras que decidan no estudiar en lo más mínimo. Nadie tiene el conocimiento suficiente para determinar cuánto es óptimo. Lo que es óptimo es que vos tengas el financiamiento que los individuos decidan. Si vos crees que es poco, es un problema tuyo porque tus preferencias son distintas a la de la sociedad. Si crees que es poco, aportá más vos. Pero no se lo exijas por un medio violento a otro que lo haga. Si yo necesito más dinero para financiar algo que me gusta, y quiero que lo financies vos, entonces no puedo mandar a un patotero a que te robe el dinero y decir: “Ah, este hombre me dio dinero a mí”.

-Todo es muy interesante en teoría. Pero seguimos con el mismo problema. Las escuelas no tienen financiamiento y eso deja en el abandono a millones de niños, especialmente a los que nacen en los hogares con menos recursos. La escuela podría ser un instrumento para nivelar la desigualdad de oportunidades entre chicos ricos y pobres ¿No es terriblemente violenta tu propuesta?

-Yo no lo veo así. No me parece algo malo que haya ricos y haya pobres mientras el proceso por el cual una persona se enriquece sea honesto, lo haga ofreciendo bienes de mejor calidad y mejor precio, no se lo robe a nadie. Por eso, en principio los ricos serían benefactores sociales, en función de lo que han generado. El sistema marxista, o marxiano, ha sido refutado empíricamente en todos los lugares donde se aplicó. El socialismo ha sido un rotundo fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y siempre tuvo que ser impuesto por métodos violentos.

En el sistema capitalista el proceso por el que se genera la distribución del ingreso no es independiente del sistema productivo. Si un trabajador es muy productivo y está en un mercado donde el bien que se produce es apetecible por los seres humanos y hay escasez del mismo, eso genera que tengas unos precios maravillosos con los que se gana un montón de dinero y permite pagar mejores salarios. Como la productividad marginal del trabajador depende a su vez del stock de capital que es aportado por el capitalista, en esta situación son socios y se benefician de la situación. No veo conflicto entre ricos y pobres. Si te ganaste tu dinero honestamente, no me parece que alguien deba venir a robártelo.

-Son teorías, Javier. Mientras tanto vos no cobrás impuestos y tenés que cerrar las escuelas.

-Respecto de la situación de los niños que nacen en hogares con menos posibilidades, eso no significa que vos tengas derecho a quitarle a alguien para dárselo a otro según tu criterio. El planteo de la igualdad de oportunidades, no solo no tiene sentido desde el punto de vista de la dinámica económica, sino que además implica un acto violento de arrebatarle el fruto de su trabajo a una persona. Si el capital humano es clave para la determinación de cómo le va a ir a las personas en su futuro, ¿qué pasa si nacen personas más inteligentes que otras? ¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a poner un chip en la cabeza para que no generen pensamientos por encima de la media porque eso va a generar una desigualdad? El procedimiento es violento y te obliga a igualar para abajo.

Vos insistís en que si el fondo queda librado a la voluntad de la gente, ese fondo puede ser escaso. Bueno, en definitiva es lo que está decidiendo la sociedad que quiere tener. Llevarlo a otro número implica la implementación de un sistema violento. Le robas a alguien para darle a otro. Eso no es justo. ¿Quién decide cuánto está bien o cuánto está mal? Para establecer eso deberías tener cualidades divinas. Es la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek. Y eso no está dentro del alcance de los seres humanos. Es cierto que el sistema genera injusticias. Pero eso es culpa de la gente que decide reemplazar la mano invisible por la mano de hierro del Estado robándole el dinero a algunas personas para dárselo a otros.

- No entiendo qué tiene que ver el sistema marxista en esta discusión. La educación pública es una idea de Sarmiento, no de Marx.

- La base del problema es ¿por qué crees que es justo robarle el dinero a los ricos?

- Es decir vos pensás que Sarmiento fue cómplice de un robo, era violento.

- Respecto a Sarmiento hay distintos tipos de liberales y miradas... Pero la idea de la educación pública es parte del manifiesto comunista.

En todos los países hay gente con ideas curiosas: no cobrar impuestos al costo de cerrar las escuelas públicas, a mi entender, es una de esas ideas. Uno puede imaginar lo que pasaría en el país si propuestas de ese estilo se ponen en práctica.

Pero, en todo caso, mucho no importa. Seguro que Milei es un fenómeno fugaz. La gente se enoja y luego se les pasa. Además los políticos tradicionales, los racionales, encontrarán la manera de recuperar la credibilidad que han perdido y entonces este tipo de fenómenos perderán fuerza.

¿O no será así?

Fuente: Infobae