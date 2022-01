Internas entre la UCR y el PRO: el radicalismo pelea por liderar la coalición de Juntos por el Cambio

La diputada de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, manifestó que es necesario ordenar el funcionamiento interno dentro de la coalición y pidió la incorporación urgente de Facundo Manes de la UCR y el partido radical GEN a la mesa principal. «En la provincia de Buenos Aires nos fue bien, porque hubo un esquema de ampliación», señaló Stolbizer.

«Se hace necesario ordenar el funcionamiento interno, no hay un grupo de Whatsapp del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, no hay comunicación interna entre los presidentes de los bloques del espacio, no hubo reuniones previas a las sesiones con los nuevos miembros del bloque que asumieron en diciembre», expresó la diputada radical en declaraciones transcriptas por la agencia NA.

«El GEN es un partido nacional y no logramos que nos incorporen a la Mesa de Juntos por el Cambio. En la provincia de Buenos Aires nos fue bien en las elecciones, porque hubo un esquema de ampliación con la llegada de Facundo Manes, pero eso no está volcado en la conformación de la Mesa Nacional. Manes no tiene lugar en la mesa y yo me pregunto de dónde surge la representación de cada integrante», remarcó Stolbizer.

La batalla entre el PRO y la UCR por el liderazgo

Hacer varios días que Gerardo Morales, presidente de la UCR, critica duramente el intento de incorporar al liberalismo en el vasto espacio de la oposición, en especial, a Javier Milei. «No estamos de acuerdo con incorporar a Milei que es la derecha más rancia y anti institucional. Ya para la derecha, tenemos suficiente con el PRO», explicó Morales tratando de diferenciarse de algunas ideologías antiestado y conservadoras.

En ese aspecto, Stolbizer parece acompañar las ideas Morales y prioriza la incorporación de peronistas o dirigentes que crean en el Estado presente, pero que el espacio político sea más amplio y republicano y que no represente un liderazgo personalista como lo es el kirchnerismo o macrismo. La UCR tampoco está a favor de privatizar empresas públicas o de achicar el poder estatal a la mínima expresión.

En el PRO liderado por el ala más dura como Mauricio Macri y Patricia Bullrich buscan el acercamiento de partidos de derecha. Tal es así, que Milei los ha reconocido como dirigentes que no pertenecen a la «casta política». Además, hace poco la incorporación de Ricardo López Murphy afianzó una idea dentro de Juntos por el Cambio de reducir el Estado para achicar el déficit fiscal y en consecuencia la inflación. El problema es que no hay un común acuerdo en el diagnostico para el crecimiento de la Argentina.

