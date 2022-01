Fuerte crítica de Morales a Guzmán por suspender la reunión con la oposición: “No quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”

“Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”. Lo dijo el titular de la UCR, Gerardo Morales, a Infobae este lunes, en medio del malestar que provocó en Juntos por el Cambio la decisión del Gobierno de suspender sin fecha el encuentro del ministro de Economía con gobernadores y jefes legislativos de la coalición opositora para hablar de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El diálogo estaba previsto para este martes a las 19.30, pero fuentes oficiales aseguraron a este medio que la reunión “no está en la agenda del ministro de Economía ni de (Sergio) Massa (presidente de la Cámara de Diputados) en los próximos días”.

Según el gobernador de Jujuy, el encuentro no tendrá lugar porque “Guzmán no está dispuesto a brindar más información” ya que “el miércoles próximo le estaría presentando la propuesta al Fondo y lo que no quiere es dar cuenta del ajuste que ya acordó y limitarse a la información que le brindó a los gobernadores, que es nada”. “En esos términos, y no estando dispuesto el ministro a brindar más información, levantamos la reunión”, dijo Morales.

Las desconcertantes idas y venidas del Gobierno por la reunión de Guzmán y la oposición les terminó dando la razón a los referentes de JxC que mantenían una postura más dura y desacomodó a los dirigentes dialoguistas que justificaban el diálogo con el ministro. Este martes, al mediodía, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio mantendrá un encuentro presencial para analizar la situación y se espera que difunda una posición dura sobre la actitud de la Casa Rosada.

Hasta la mañana de ayer, había dirigentes de JxC del interior que ya habían viajado a la Ciudad de Buenos Aires o tenían pasajes para llegar este martes con el fin de participar del diálogo con el titular de Economía y enterarse de las negociaciones que mantiene con el FMI. Todos se enteraron de las versiones de que el Gobierno suspendería el encuentro con Guzmán, pero nadie tenía la confirmación oficial y Morales, el nexo con la Casa Rosada, daba por seguro que el diálogo con el ministro se iba a realizar en el Palacio de Hacienda o en el Congreso, como quería la oposición.

Este lunes voceros de la Casa Rosada advirtieron que “no hay nada agendado” y la confusión se prolongó durante algunas horas hasta que Morales, tras algunas llamadas con referentes del oficialismo, dio por levantada la reunión y le dijo a Infobae la frase que grafica la crítica relación Gobierno-oposición: “Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”.

Inmediatamente, la dirigencia de JxC comenzó a opinar sobre la frustrada reunión. “El gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mí no me sorprende”, escribió en Twitter el radical Alfredo Cornejo, presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio. Su correligionario Mario Negri, titular del bloque de diputados, publicó en las redes: “Un final anunciado. El ministro de Economía y el Gobierno sólo querían reunión con la oposición para que los aplaudiera, sin informar nada.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también fue muy crítica: ”La suspensión de la reunión con el ministro de Economía confirma que este es un Gobierno con modelo de libro cerrado. Se hablan a sí mismos -publicó en Twitter-. Les pedimos información y nos queda claro que sólo quieren una aprobación con sometimiento. Y es lo que no vamos a permitir”.

Por su parte, la Coalición Cívica consideró: “Necesitamos un acuerdo serio y sin improvisación por el bien de toda la Argentina y para que las cosas no empeoren. Si existiere una carta de intención de acuerdo con el FMI, su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente”. Llegado el momento analizaremos con la seriedad y responsabilidad que merece el caso, para eso esperamos que el Congreso cuente con la información necesaria. Juntos por el Cambio debe velar por la transparencia institucional y evitar caer en trampas evidentes”, dijo el partido que lidera Maximiliano Ferraro.

También opinó Diego Santilli, diputado nacional de Juntos y armador político larretista: “La cancelación de la reunión del Gobierno con la oposición muestra la falta de rumbo e improvisación del oficialismo. Llevan más de dos años de gestión, no hay un plan, no hay voluntad de diálogo y, lo más grave, sigue sin haber una solución para los problemas de la gente”.

Su colega de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, afirmó en su cuenta de Twitter que “para este Gobierno, el diálogo es solamente show para la campaña” y añadió: “Siempre sostuve que no debíamos prestarnos a su juego. Dibujaron el presupuesto e inventan los números. Hace dos años solo destruyen la Argentina. Háganse cargo”.

Hernán Lombardi, diputado nacional de Juntos, destacó que “la mesa de JxC le pidió a Guzmán más datos que las generalidades que les mostró a algunos gobernadores del PJ la semana pasada” y que ahora el ministro “esquiva la reunión porque después de dos años sigue sin plan y no tiene nada para exhibir”. “Basta de sarasa”, reclamó.

Para Juntos por el Cambio, los zigzagueos de la Casa Rosada respecto el encuentro con Guzmán ratifican que “nunca hubo una real voluntad de diálogo con la oposición” y hay coincidencia en que fue “un acierto” haber mostrado buena predisposición para concurrir a la reunión: “Quedó en evidencia que el Gobierno sólo quería una foto con nosotros”, dijo uno de sus referentes.

La sospecha de que el contacto con Guzmán se iba a suspender se instaló luego de que el domingo trascendió que el ministro tenía previsto viajar este martes a San Juan junto con Alberto Fernández y Matías Kulfas, su par de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para un acto en el que se lanzará la asociación pública-privada para la generación de energía limpia en seis provincias.

* Para www.infobae.com