La oposición actúa como Castellano, nada los diferencia

Ya pasamos 18 días del mes de enero, en Rafaela pasaron cosas importantes, los contagios por Covid se suman a diario, las internaciones se incrementan y las muertes de ayer prendieron una luz demasiado roja como para que quienes están en la oposición y son los que tienen que hablar por los que no piensan como el intendente alcen sus voces y comiencen a pedir medidas, que no quiere decir restricciones, para apaciguar un poco lo que se vive y lo que seguramente vendrá en los próximos días relacionado a los nuevos contagios.

El mundo entero, los infectólogos más reconocidos, ya hablan de la necesidad de parar con el "que se contagien todos" por que el sistema de salud se está comenzando a resentir seriamente y las camas críticas empiezan a ocuparse aumentando el riesgo de un colapso que nadie quiere pero que se puede dar.

Luis Castellano no lo entendió nunca, quizá no le da la cabeza o quizá los intereses económicos en juego no le permiten ver las soluciones. Las autorizaciones para hacer los grandes eventos de fin de año son inexplicables al pensamiento de alguien que no tenga intereses directos y principalmente económicos.

Si bien de Castellano es poco y nada lo que se puede esperar, la oposición es un reservorio de lucha en contra de políticas tomadas por el ejecutivo. Sin embargo el silencio de estos señores que cobran más de 3.000.000 por año es muy llamativo y nos hace reflexionar cual es el verdadero rol que cumplen.

Por el silencio que se observa, pareciera que piensan igual que el intendente. En este punto necesariamente tenemos que caer en la cuenta que si a la hora de las cosas importantes y trascendentes se mantienen en silencio, es que no se diferencian mucho de Luis Castellano, por ende, en oportunidad de unas elecciones, cuando si salen a criticarlo, esas críticas son de circunstancias y meramente electorales.

La oposición no habla, hace muchos días que está callada y el silencio ya es hasta cómplice.

Para ser benévolo y bien pensado, diría que están pintados por que son tan incervibles como Luis Castellano, para pensar mal, tengo tiempo aún y tampoco sería algo sorprendente, son la representación más auténtica de la vieja política, la que ya nadie quiere, la que especula y se llena los bolsillos a costa de las penurias de la gente común, la gente de a pie, los ilusos que cada dos años creen en sus mentiras.