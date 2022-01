Ivana Nadal rompió el silencio luego de que cancelaran su visa en Estados Unidos: “Varada”

Tan solo unas horas atrás, se dio a conocer el audio de una supuesta asistente de Ivana Nadal detallando la situación que sufrió la modelo tras ser cancelada su visa para ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, la mediática no se quedó callada y habló sobre la situación a través de sus redes.

“¿Por casualidad vos conoces a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la Argentina? A Ivana (Nadal) le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes”, confesó la supuesta asistente sobre los planes que tenía con Ivana.

En su cuenta personal de Instagram, donde la modelo acumula más de 2.6 millones de seguidores, Ivana decidió dar detalles sobre em tema, aclarando que no fue deportada de los Estados Unidos. “Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada... Mi vida”, comenzó escribiendo Ivana Nadal, describiendo la preocupación de su familia por las distintas informaciones.

“Los medios siempre mienten. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para verlo”, fustigó Nadal a quienes difundieron el audio en cuestión. “No, no me deportaron. No estoy ‘varada’”, siguió con su descargo e ironizó: “Estoy en casa comiendo patitas”. Y en la foto que agregó a la historia de su perfil se ve un cuenco con el snack infantil y un sobre de mayonesa a su lado. Allí se puede apreciar una imagen de su living, en el que se ve una tele encendida y también a su perrito Robin, a quien le agregó un emoji de corazón.

Según contó una asistente de Ivana Nadal en un audio que se filtró, Estados Unidos le canceló la visa y hay al menos dos hipótesis que podrían explicar esa decisión. La primera es que alguien la “denunció”. La restante, que las autoridades de ese país tomaron nota “por los medios de comunicación” de que Nadal, quien puso a la venta sus bienes en Argentina antes de su viaje, ya se encontraba instalada en esa ciudad del estado de Florida.

Asimismo, la supuesta asistente aseguró que Ivana Nadal le llegó un correo electrónico el pasado viernes, de parte de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, informándole acerca de su situación. Si bien la trabajadora aclaró que la intención de la modelo era instalarse en el país norteamericano de manera absolutamente lícita, eso le estaría poniendo trabas. “Ahora esto nos estaría cagando un poco todo, se nos trunca todo lo que teníamos pensado para hacer dentro de un mes”.

Fuente: la100.cienradios.com