«Durmieron la siesta»: Carolina Losada responsabilizó a Aníbal Fernández por la falta de seguridad en Santa Fe

La senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, arremetió duramente contra la gestión actual y responsabilizó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y a su asesor, Marcelo Saín por la falta de seguridad en la provincia de Santa Fe. Por otra parte denunció que se destinó poco presupuesto «al problema que más preocupa a los santafesinos» y remarcó que «durmieron la siesta». También hizo un análisis sobre los hechos delictivos acontecidos.

«El ministro Aníbal Fernández tiene como secretario a Marcelo Saín, que es el de las escuchas, y ahora se lo está acusando por espiar a políticos opositores en la provincia de Santa Fe. Fue el ministro de Seguridad y no hizo nada», declaró Losada en La Nación +, y a su vez cuestionó: «Saín es asesor de Fernández, mirá quien está a cargo de la seguridad en nuestro país y con el problema reinante de Santa Fe con el narcotráfico».

«El gobernador Perotti no hizo nada para mejorar la seguridad, se le otorgaron 3 mil millones de pesos para equipar a la policía y no hicieron nada al respecto», aseguró Losada, quien a su vez recordó que apenas le dieron el diploma de senadora «le llevamos un proyecto al gobernador para mejorar la seguridad, para que nos explique que iba a hacer. La reunión tardó en llegar y nos desayunamos que no había un plan. Decía tenemos que hacer tal cosa o tal otra».

Por otra parte, la senadora santafesina anunció que «no existe un plan en Santa Fe para el plan que más preocupa a los santafesinos» y que a la hora de preguntarle a el ministro Jorge Lania sobre qué iban a hacer, «nos dijo que se había destinado el 50% del presupuesto para la seguridad, y estamos hablando de finales de diciembre. Tenemos las peores cifras de la historia».

«En Santa Fe, más precisamente en Rosario, murieron 11 personas en manos de la criminalidad», remarcó Losada quien subrayó que «se nota desde la campaña que este gobierno empatiza más con los delincuentes que con los ciudadanos, que la reman en dulce de leche, que tiene que pagar impuestos, que tiene escasez de trabajo, porque le ponen palos en las ruedas a las empresas».

