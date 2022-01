Bajos salarios: cómo la depreciación durante el Gobierno de Alberto Fernández impactó en el consumo

El presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Víctor Fera, se mostró preocupado por la alta inflación en el país, que superó el 50%, y por la depreciación del salario durante el Gobierno de Alberto Fernández. Estos aspectos impactan en el consumo, debido a que los bajos salarios no pueden costear los precios de los alimentos o de otros productos.

Desde el Gobierno, han establecido una política de Precios Cuidados llamada +Precios Cuidados 2022, que incluye 1321 productos de primera necesidad. No obstante, este aspecto no alcanza para solucionar el problema de la economía interna y para sacar de la pobreza a miles de ciudadanos. Acorde a la entrevista por AM750, Fera señaló que “el problema” no son el precio de los alimentos, sino con «los salarios que se han deprimido totalmente».

«La línea de la pobreza no está determinada por los precios de los alimentos. A nivel mundial son muy baratos en relación con el dólar o el euro. El problema acá es que los salarios no acompañaron y fueron en detrimento de los precios», comunicó el empresario. “El salario pierde con la inflación hace muchos años. Los precios de los alimentos son irrisorios a nivel mundial. El problema es que han destruido el poder adquisitivo de los argentinos”.

Otra de las críticas es la depreciación del salario de los operarios de producción, al decir que “es más regalado que el costo de los alimentos”. Esto, para el presidente de la Cámara, es un problema, porque se fomenta la destrucción del mercado interno al no acompañar al trabajador. «Hay gente que no entiende que el salario no es un costo para una empresa, es un beneficio. Los países más ricos del mundo tienen los mejores salarios del mundo. En los países con los países más bajos son los que más pobres tienen».

Mayor índice de pobreza

La pobreza y la desocupación en Argentina son problemas estructurales que no tienen solución concreta. Según el último informe del INDEC de 2021, más de 1.500.000 de personas están en condiciones de trabajar, pero no consiguen empleo. Mientras tanto, más del 50% de los hogares no llega a cubrir la canasta básica. La brecha salarial por sexo es una problemática grave también, ya que los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $60.348, mientras que el de las mujeres fue de $43.183 en diciembre.

Presión inflacionaria

Por otra parte, los 50,9 puntos porcentuales de inflación dejó atrás el aumento escalonado del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El IPC (Índice de Precios del Consumidor) de Argentina no solo registró niveles altísimos, sino que también se posicionó en el tercer lugar de mayor aumento porcentual, por debajo de Venezuela y Líbano, y por encima de Nigeria y Angola. Esto generó que diversos productos, como la carne, empezaran a ser inaccesibles para una buena parte de la población.

Con información de www.elintransigente.com