Rafaela: Hay un fuerte aumento de internaciones positivos Covid-19

Este martes, desde la plataforma Zoom, el equipo de Salud de la ciudad llevó a cabo una conferencia de prensa en la que informó sobre la situación epidemiológica de la ciudad.

En ese marco, Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano del municipio, expresó: “Nos encontramos en el día de hoy para poder informarles acerca de distintos temas que tienen que ver con la pandemia y esta situación que nos toca atravesar nuevamente en lo que respecta a la situación sanitaria, ya que durante las últimas 2 semanas se han registrado alrededor de 5.000 nuevos contagios en Rafaela, una situación que ya nos preocupa bastante".

OPERATIVO DE HISOPADOS

“Queremos contarles cómo nos encontramos en diferentes temas tales como los operativos que se están llevando adelante. Uno de ellos es el de hisopados. Desde el 20 de diciembre hemos aumentado la cantidad de testeos, y seguimos en un número importante de testeados, con algunas correcciones para poder mejorar la calidad del servicio. Desde la semana pasada a esta, lo que se hizo fue incorporar los turnos web. Nos está dando resultados porque nos hemos podido organizar mucho mejor, hemos acortado los tiempos de espera y estamos pudiendo cumplir con lo que nos exigen los protocolos de los contactos estrechos con síntomas, que justamente, eviten acercarse a hisoparse. Hemos podido manejar esa situación que en muchos momentos se ha tornado difícil”.

OPERATIVO DE VACUNACION

La funcionaria manifestó que “el otro tema es la vacunación. Estamos en un momento donde intentamos acelerar el operativo, con más turnos diarios. El equipo está en pleno funcionamiento. Tenemos que decir que el sábado 1600 personas fueron turnadas para recibir su tercera dosis, de las cuales 800 personas no asistieron. Es un tema que nos preocupa porque nos está atrasando el operativo. Sabemos que hay mucha gente de vacaciones, y que ante algún síntoma compatible con el Covid-19 no asistan, pero debemos llamar a la concientización de los rafaelinos y rafaelinas que estén en la ciudad y reciben su turno con un día y una hora, les pedimos que lo respeten y sobre todo que asistan. Estamos agregando los días sábados para poder acelerar, aunque es allí, durante los fines de semana, donde notamos más ausencia".

OCUPACION DE CAMAS

“Otro tema que nos preocupa es la ocupación de camas de pacientes Covid-19, más la ocupación de camas con pacientes no Covid-19 en el Hospital “Doctor Jaime Ferré”. Queremos contarles cuál es la real situación y cómo estamos trabajando. También queremos informar acerca de las últimas habilitaciones que salieron en cuanto a la pandemia y los diferentes protocolos”; cerró Villafañe. El subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, expresó: “Lo que ha cambiado en los últimos dos o tres días es que el sistema de salud está comenzando a ser muy exigido en todas las áreas esenciales. Por ello, debemos orientar los recursos hacia la internación, porque estamos presenciando un aumento en la cantidad de personas internadas, tanto con casos de Covid-19 o por otras patologías. Tenemos que tratar de ser más eficientes con los recursos existentes. Por eso, en el tema de hisopados se está insistiendo en la confirmación por criterio clínico-epidemiológico, para que no haga falta que la gente se hisope y así descomprimir el sistema”.

¿DE QUE SE TRATA ESTO?

“Recordamos que el criterio epidemiológico es bastante amplio en estos momentos de alta circulación del virus y hay que tener en cuenta que si tuvieron un contacto estrecho en los últimos 10 días con un caso confirmado, o han participado de algún espacio laboral o evento donde se produjeron contagios, y la persona presenta 2 o más síntomas -fundamentalmente fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolores musculares, cefaleas, vómitos y diarrea, queda confirmado como positivo y no necesita hacerse el hisopado”; indicó el subsecretario de Salud.

PRIORITARIOS PARA HISOPADOS

Lanzotti explicó que “tienen que tener prioridad las personas con factores de riesgo, mayores de 60 años, diabéticos, con insuficiencias renales, con problemas crónicos de pulmón o corazón, las embarazadas y el personal de salud, sobre todo, apuntando a su reincorporación”. “Como conclusión, quiero recordar que las áreas de salud están comprometidas en este contexto de alta circulación y positividad, y que lo que podemos hacer las personas asintomáticas es auto referenciarse a través de la aplicación Cuidar, y de esta forma queda grabado el positivo. Recordar además que los médicos particulares y los laborales están habilitados para otorgar el aislamiento, para dar las asistencias e incluso las altas. No hace falta que todo el mundo concurra al sistema público que en este momento está trabajando a su máxima expresión”; sumó.

"COLABORAR PARA QUE EL

SISTEMA NO SE SATURE"

El subsecretario de Salud recordó que “llevamos muchos meses de pandemia. Hemos aprendido, tenemos la mayor parte del personal de salud vacunado con tres dosis y todos tenemos que colaborar para que el sistema no se sature. Desde la semana pasada, la curva de casos ha ido creciendo. Por eso, instar a que todos ingresen a la aplicación Cuidar, completen el formulario de manera exacta, para evitar la necesidad de hisoparse y de esta forma seguir teniendo el perfil epidemiológico de todo lo que está pasando”.

PORCENTAJE DE POSITIVIDAD

Lanzotti explicó que “el porcentaje de positividad es del 76%. El test rápido que estamos utilizando tiene un par de días de inicio de síntomas donde todavía no se positiviza. Insistimos en que no hay que hisoparse el primer día. Hay que pedir el turno con tiempo y verificar que no tengamos un contacto estrecho que esté justificando ser positivo, para no utilizar recursos que pueden ser utilizados por personas con comorbilidades. Ahí es donde hay que apuntar con este nivel de circulación del virus”.

INFORME DE VARIANTES

“Hace 3 días salió un informe de variantes y en la provincia de Santa Fe el 94% de circulación del virus pertenece a la variante Ómicron”; informó Diego Lanzotti.

ESQUEMA DE VACUNACION

“Un dato alentador es que hay muy poca gente en Rafaela no vacunada. Tenemos 106.590 personas que ingresaron al sistema de vacunación, con un total de 235.000 dosis aplicadas. Eso hasta esta mañana. Tenemos 31.000 personas con las tres dosis, 66.000 con dos dosis y 9.000 con una sola, lo que significa que nos queda muy poca población no vacunada, aclarando que los niños menores de tres años no reciben vacunas”.

UNAS 2 MIL PERSONAS

SIN VACUNARSE

Por último, el subsecretario de Salud, expresó que “estimamos que unas 2000 personas mayores de tres años, no han recibido ningún tipo de inmunización, y estando muy por encima de los parámetros fijados por la Organización Mundial de la Salud que habla entre un 80 y 85% como población objetiva a vacunar”. “Por eso, hay satisfacción dentro del personal de salud de poder haber llegado a estos números. Pero insistimos en que la gente concurra con su turno previo para que lo antes posible todos tengamos las segundas dosis aplicadas a los que les falta, y luego las terceras”; cerró Diego Lanzotti.

SITUACION DEL HOSPITAL

A su turno, Emilio Scarinci, director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, dijo: “Con respecto a la situación actual del Hospital, en la última semana se ha visto un aumento de internaciones de positivos Covid-19. Aumentó el ingreso de pacientes con otras patologías que, a su vez, se testearon y dieron positivos para Covid-19. El total de pacientes internados hoy es 28, de los cuales cinco están en terapia intensiva y de esos cinco, tres requieren asistencia mecánica respiratoria. Uno de ellos es de Rafaela, el resto de Tostado y San Guillermo”. Scarinci expresó que “con respecto a los pacientes internados en sala general, hay 21 pacientes adultos y dos en pediatría. De estos pacientes, la mayoría de los cuadros son complicaciones por patologías ya existentes, mujeres embarazadas positivas que se internan para el nacimiento y politraumatizados. Con respecto a los internados por Covid-19, el 62% tiene obra social. El promedio de edad es de 62 años en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y de 70 años en sala general. Con respecto a los pacientes que están internados en UTI, el 100% tiene aplicada una o dos dosis de la vacuna. Recomendamos a la población continuar con las medidas de cuidado”.

Además, el doctor Scarinci explicó que “la cantidad de camas para Covid-19 es dinámica; se va modificando a diario. Las estructuras físicas están en el Hospital. Lo que adecuamos son los planteles de medicina, enfermería y kinesiología para adecuar el número de camas disponibles a la cantidad de internados”.

SUSPENSION DE CIRUGIAS

Por otro lado, sobre si se evalúa suspender las cirugías programadas al igual que en Santa Fe -ver aparte, Pag.9-, el director del hospital local expresó que "esta semana ya empezamos a suspender aquellas que no requieran urgencia y que podemos esperar. Sobre todo, para estar atentos y alerta a un aumento de internaciones”. Por último, Myriam Villafañe agregó que “el mes pasado se evaluó la posibilidad de que nos toque transitar este momento. Todas las estructuras que tenemos armadas, acopladas al Hospital “Doctor Jaime Ferré”, han sido nuevamente contratadas por unos meses. Esto nos da tranquilidad de que tenemos instalaciones para la situación que nos toca atravesar; como así también el Gobierno provincial tomó la decisión de renovar el compromiso con los recursos humanos que utilizamos para trabajar. De hecho, con esta situación, hemos reforzado algunas guardias para poder dar una mejor atención, lo cual nos da una tranquilidad para trabajar más cómodos”.

