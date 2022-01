Martorano: "Estamos en uno de los momentos más complejos"

Con los picos de casos positivos de coronavirus largamente superados respecto de la primera y la segunda ola en Santa Fe y el resto del país, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, estimó este martes que se está "en uno de los momentos más complejos" de la pandemia aunque evaluó que se está atravesando el pico y que para la primera semana de febrero podría producirse un amesetamiento.

El ingreso de la variante Ómicron al país generó un incremento exponencial del número de contagios de covid, pese a que los niveles de letalidad siguen siendo muy bajos. Sin embargo, esta tercera ola está generando altos niveles de ocupación de camas generales, algo que no pasaba tanto en las olas anteriores. El lunes, en la ciudad de Santa Fe, se activaron las alarmas sanitarias por esos niveles de ocupación.

Este martes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, la titular de la cartera de Salud destacó que debido "a la evolución, a la ocupación de camas, a la positividad el pico lo esperamos para mitad de enero y un amesetamiento para fin de mes o la primera semana de febrero. Pero la situación en sí está en uno de los momentos más complejos. Ayer en la ciudad de Santa Fe debimos hacer una reorganización de logística de camas, ya no las de terapias, pero sí las generales, que están al límite total. Rosario tiene otra realidad pero por una gran articulación público-privada no se llegó a esta situación. Pero la variante Ómicron está provocando aumentos en la internación, aunque no tanto en terapia. En la primera ola el pico llegó a 1.950 casos, en la segunda el número más alto llegó a 3.950, y en esta etapa hemos tenido picos de 12 mil".

Acerca de si consideraba que había sido apresurada la decisión del Consejo Federal de modificar la lógica de aislamiento por contacto estrecho, la ministra reiteró que ve como "correcta" esa determinación y explicó por qué: "Se trata del contacto estrecho, que no tiene síntomas, y con vacunación completa. No se suspendió el aislamiento en un positivo, o en aquella persona que tenga algún síntoma".

La ministra, en tanto, volvió a mostrarse en disonancia con la posibilidad de que se autorice el aforo total en los partidos de fútbol: "Con lo del fútbol no tenemos injerencia porque es una medida nacional. Creo que hay que esperar un poquito para autorizar los eventos masivos. Estamos viendo muchos contagios, mucha ocupación de camas generales, ayer fue un día importante en el país en cuanto a la letalidad. Si uno ve la curva, sube como una aguja, de una manera estrepitosa. Y estimo que la primera semana de febrero va a empezar a bajar".

Con información de La Opinión