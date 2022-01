Martorano dijo que "hay una circulación viral terrible", habló de la cuarta dosis y teme saturación en hospitales

El nivel de contagios diarios no se detiene en el país. El crecimiento exponencial de casos no detiene su marcha y la provincia de Santa Fe supera desde hace días los 11.000 infectados diarios. En este contexto, la posibilidad de acceder a un testeo se tornó difícil. La ministra de Salud, Sonia Martorano le dijo a UNO que el nivel de testeo no cayó y que se realizan 20 mil por día.

La titular de la cartera sanitaria definió como "terrible" la circulación viral de la tercera ola y no descartó la posibilidad de que una cuarta dosis contra el coronavirus, cinco meses después que la tercera inoculación.

Por otro lado, comentó que a partir de la experiencia de otros países (como Sudáfrica) los casos podrían comenzar a bajar durante la primera semana de febrero.

Si bien reconoció que "luego del cambio de protocolo se empezaron a priorizar los testeos", aseguró que "se mantuvieron en cantidad, sino no tendríamos 11.000 casos positivos diarios". E informó: "Estamos en alrededor de 20.000 testeos por día . Pedimos priorizarlos para no saturar el sistema de salud del primer y segundo nivel",

"Hay una circulación viral terrible. En este momento conviven ómicron con Delta. Ómicron da un cuadro respiratorio en vías altas y Delta es más peligrosa porque toma pulmones, pero con la llegada de Ómicron estamos viendo que aparecieron las internaciones pediátricas", añadió. Y graficó: "La curva de la tercera ola aparece como una aguja, es un paredón que sube de golpe. Llegamos a tener 14.000 casos en la provincia, lo que es una locura. Hoy con el triple de casos que en la segunda ola se complejiza el número de camas de internación, pero al menos tenemos. Es otra la situación de la mano de la vacuna".

Con relación a partir de cuándo comenzarían a bajar los casos, Martorano le dijo a UNO: "En Sudáfrica subió de esta manera y en 50 días bajó. Si se replicara este modelo estaríamos hablando de que podría bajar durante la primera semana de febrero, pero no lo sabemos".

La funcionaria adelantó la colocación de una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus: "Yo creo que sí, no te lo puedo asegurar, pero actualmente estamos colocando la tercera luego de cuatro meses de la segunda dosis. Uno va viendo lo que ocurre en el mundo y daría la impresión que sí; que pasados cinco meses probablemente habría que poner otra dosis hasta que tengamos controlado esto. Y que de pandemia pasemos a endemia".

Explicó que "endemia aplica cuando hay un número mucho menor de casos y cuando es estacional como el caso de la influenza en invierno. Esperemos que vaya bajando la agresividad en las mutaciones, pero hasta que no se vacune el mundo entero esto no va a cambiar. Si África sigue sin vacunarse significa que será un reservorio de producción de mutaciones".

Con información de Uno Santa Fe