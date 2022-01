Yanina Latorre estalló ante las críticas por viajar con su mamá a Las Vegas: “No la voy a poner a dormir con mi marido”

Antes de realizar un viaje a los Estados Unidos con Diego y Dora, Yanina Latorre salió al cruce contra aquellos que la criticaron por llevar su mamá a un paseo que podría ser romántico para la pareja.

Como suele hacer, la expanelista de LAM no tuvo pelos en la lengua pasó al contrataque y disparó duro contra los haters. Asimismo, contó su verdad sobre el viaje de a tres que viene organizando en “La Capital del Entretenimiento Mundial”.

Radicada en Miami, Estados Unidos, desde que terminó el ciclo de El Trece y espera arrancar una nueva etapa en el programa que tendrá Ángel de Brito, Yanina pasa sus días en compañía de su madre y del exfutbolista y periodista de ESPN. En Instagram, los tres se muestran como “inseparables” al hacer todo tipo de actividades juntos.

Sin embargo, en los últimos días, el ex Boca y Racing se dio el gusto de volar hasta Las Vegas, una ciudad que le gusta mucho y a la que vuelve cada vez que puede. Pero esta vez no viajó solo: de la partida fueron también su esposa y su suegra. No obstante, como era de esperarse, a Yanina le cayeron con todo por no desprenderse de su mamá ni siquiera en un viaje que se supone que debería haber sido romántico.

Ante tales criticas, la panelista no dudó en atacar a los haters: “He llegado a leer lo inimaginable en las redes. Les revienta tanto que una la pase bien. Uno me pone que vine a Las Vegas en la época en que es barata y que estoy en un cuarto que sale el 50 por ciento de descuento y que soy una miserable porque comparto el cuarto con mi mamá”.

Y agregó: “Nada de eso es así. No se me ocurriría compartir cuarto con mi mamá. Ella tiene 80 años y no la voy a poner a dormir con mi marido. ¿Y si lo quisiera hacer?, ¿y si hay gente que de la única manera que tiene de irse de vacaciones es compartiendo con la abuela y los hijos el cuarto de hotel? ¡Que resentimiento que manejan algunos!”, sentenció con toda la furia.

Fuente: la100.cienradios.com