Industrias pospandemia: cómo le fue al sector en su primer año sin restricciones

La llegada del coronavirus en el 2020 afectó la economía de todos los países y en el caso de la Argentina, las empresas se vieron muy perjudicadas. Tal es así, que muchas se fueron del país y otras se vieron obligadas a cerrar sus puertas. No obstante, según un informe de la UIA, en el 2021 las industrias repuntaron en comparación con el año anterior.

En su IV Encuesta, el organismo precisó que el sector industrial creció 5% en relación al 2020 y destacó que fue la primer alza, tras un período, 2018- 2020 en el que sufrió reiteradas caídas. Acerca de los motivos que llevaron a ese crecimiento económico, la entidad hizo hincapié en «la recuperación económica internacional, los cambios en los patrones de consumo a favor de los bienes, la mejora en la situación sanitaria a partir de los avances en las campañas de vacunación».

Además, agregó: «El contexto macroeconómico propicio para la compra de bienes durables ante la elevada brecha cambiaria y algunas medidas de impulso a la industria como la estabilidad de tasas de interés, el programa Ahora 12 y los programas de crédito con líneas a tasas accesibles especialmente para las Pymes».

Sin embargo, la institución aclaró que fue un repunte «heterogéneo entre sectores y tamaños de empresas» y en cuanto a la cantidad de compañías que tuvieron una suba en su actividad, el número pasó del 24,7% de enero del 2021, al 41,8% en octubre pasado. En esa línea, las ventas en el país, aumentaron del 26,3% en enero a 39% en octubre 2021.

La cantidad de empleados contratados también se incrementó porque subió de 17% en enero a 27% en octubre. La inversión siguió el mismo caminó y trepó del 57% al 71%, la UIA explicó que «es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo». Ayer, el economista Claudio Zuchovicki en diálogo con Radio Mitre sostuvo que la gente que tiene mercadería, si le sobra algo de dinero, prefiere comprar insumos y stockearse.

Expectativas de la UIA para el 2022

Sobre los desafíos de este año, la UIA indicó que «el objetivo es sostener el proceso de recuperación en un año que estará atravesado por diversos frentes de incertidumbre tanto en el plano internacional como local». En lo que respecta a la Argentina, las atención está puesta en qué sucederá con los precios y en la falta de previsión económica en general.

En el aspecto internacional, «se espera bajo crecimiento de los principales socios comerciales (Brasil y China), mayor inflación mundial, el valor de los fletes en niveles elevados y el retiro de estímulos monetarios en los países desarrollados, con posibles subas de tasas de interés».

Para concluir, si bien la entidad resaltó que «las expectativas para el año son en general positivas», remarcó que «un 54% de las empresas espera una mejor situación económica de su firma para el próximo año y para realizar inversiones» al tiempo que esa cifra se achica «al 28% en relación a la situación económica del país».

La economía: la principal preocupación de los argentinos

La semana pasada en una charla con CNN Radio, Mariel Fornoni, directora de la consultora Managemente and Fit, afirmó que «las cuestiones económicas son la principal preocupación» de los argentinos y por lo tanto, subrayó que «más del 55% menciona temas económicos como su principal preocupación con la inflación a la cabeza». En consecuencia, marcó que «prácticamente el 55% cree que el Gobierno está gestionando de manera negativa y por eso la administración de Alberto Fernández no ha podido crecer en estos últimos seis meses» y añadió que «el problema no es solo la falta de gestión, sino también la falta de liderazgo».

El crecimiento de las pymes en el 2021

Las pymes también tuvieron su revancha en el 2021, luego de un 2020 en el que sufrieron las consecuencias económicas de la pandemia y esa alza se vió en la facturación de las ventas tanto en locales físicos como a través de Internet. Es así como, el año pasado, las pequeñas y medianas empresas en Argentina lograron un crecimiento del 126% en 2021 en relación al 2020, según un informe llevado a cabo por la compañía ,Contabilium que recalcó que únicamente las comercializaciones vía digital alcanzaron un incremento del 108,93%.

