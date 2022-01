La contradicción de Javier Milei: de pedir que prueben las vacunas en los políticos al arrepentimiento

Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza, manifestó en varias ocasiones que no se iba a vacunar debido a la falta de evidencia empírica que demostrara que las vacunas fueran seguras. Sin embargo, todas poseen ensayos que garantizan seguridad y una alta eficacia contra el coronavirus severo. Al ver que le exigían el carnet de vacunación para brindar conferencias de economía en el exterior, el economista decidió vacunarse por un motivo individual. El ejemplo de la fatal arrogancia.

«Es mi opción como decido cuidar mi salud o no ¿Por qué el Estado me va a obligar a vacunarme? Podrías construir otro sistema de seguros bajo el cual si vos fueras responsable de contagiar a alguien tendrías que evaluar los costos. No tengo claro que estén dadas todas las condiciones sobre si la vacuna es buena o no», señaló Milei en una entrevista para A24 a fines de 2020, un discurso que sostuvo hasta antes de vacunarse en el 2021.

«Me encantaría que todos los militantes que tiene este Gobierno primero prueben la vacuna con sus hijos y tengamos claro que funcionan, entonces estaría dispuesto a probármela», explicó el economista tratando de argumentar su posición con un argumento discriminatorio, ya que considera ciudadanos de segunda a los familiares de los políticos, cuando todas las personas son iguales ante la ley.

Después de dos años de vacunación masiva a nivel mundial no hubo ningún caso de muerte directa tras la inoculación de una vacuna contra el coronavirus. Si las políticas de Milei hubieran prosperado, hoy habría más muertos, ya que las vacunas lograron reducir la tasa de mortalidad en Argentina y en otros países. No solamente puso en duda a los laboratorios que trabajan en la salud mundial, sino también a la ANMAT, el organismo argentino multipremiado que controla los alimentos y medicamentos en Argentina.

La fatal arrogancia: de la tozudez al silencio

En su momento, el ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós había cruzado a Milei por sus declaraciones en el debate político de TN y dijo: «Me parece que desde el punto de vista sanitario esa opinión es errónea. La mayoría de las vacunas son contundentes y además los datos de la Ciudad son determinantes. La experiencia de las primeras 800.000 personas vacunadas con doble dosis descendieron su riesgo de tener una enfermedad grave y mortal en más del 90%».

Finalmente, ante la evidencia irrevocable de que las vacunas eran seguras, el economista dijo ante la prensa que se tuvo que vacunar, porque se lo exigían en otros países para poder brindar conferencias sobre economía. En ningún momento, alentó a la población a confiar en la medicina, a pesar de los resultados positivos a nivel mundial. Tampoco pidió disculpas.

Con información de www.elintransigente.com