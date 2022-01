Más impresión de moneda, más inflación, más goles: se palpita la vuelta del Fútbol para Todos

En la previa al llamado a sesiones extraordinarias, un proyecto sacudió el tablero y alteró la calma veraniega en el Congreso de la Nación. Oscar Parrilli, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara alta, presentó una iniciativa para que regrese el programa Fútbol para Todos, por el cual se transmitían los principales partidos de fútbol de la Primera División a través de la televisión abierta.

El proyecto oficialista, que sumó la firma del resto de los legisladores del Frente de Todos, propone declarar de “interés general” el fútbol para que el Estado garantice en todo el territorio nacional “el derecho al acceso libre” a los partidos “en su calidad de bienes culturales”.

La iniciativa generó un inmediato repudio por parte de la oposición. Ante la consulta de Infobae, desde el interbloque de Juntos por el Cambio aseguraron que “no hay margen de análisis” para un proyecto de este tipo. “Es pan y circo, estamos categóricamente en contra”, explicaron, al tiempo que recordaron que fue justamente el gobierno de Cambiemos el que dio de baja en 2017 el programa creado originalmente en 2009 por Cristina Kirchner por considerarlo “un delirio de plata injustificable”.

En las filas opositoras, uno de los más duros duros fue el senador Luis Naidenoff, presidente del bloque radical, quien señaló que el intento por reflotar Fútbol para Todos “demuestra la insuperable distancia entre las preocupaciones del Gobierno y los problemas de la gente”.

“Estamos en tiempo de descuento para la reestructuración de la deuda, 6 de cada 10 chicos son pobres, la inflación supera el 50% y la inseguridad nos golpea a diario. Presentar un proyecto así en este contexto no solo es descabellado, es subestimar la inteligencia de la gente. También evidencia que no tomaron una dimensión real de la crisis que atravesamos”, dijo el senador a Infobae.

Naidenoff también dejó un mensaje para los propios integrantes del Frente de Todos. “Creo que se va a imponer el sentido común. Quiero creer que algunos senadores oficialistas van a tener la capacidad para poner un freno para que esto no se discuta”, advirtió.

Lo cierto es que en la práctica el Frente de Todos no necesita de los legisladores de Juntos por el Cambio para avanzar. Pero sí tendrá que negociar con los senadores que no pertenecen formalmente a ninguna de las dos grandes coaliciones. Con 35 senadores, el oficialismo necesita sumar dos voluntades para abrir las sesiones, siempre y cuando reúna primero todos los votos de su propio bloque. Es la primera vez desde el retorno de la democracia que el peronismo no tiene quórum propio. El kirchnerismo deberá apuntar entonces a convencer al rionegrino Alberto Weretilneck, a la misionera Magdalena Solari Quintana o a la cordobesa Alejandra Vigo.

La ofensiva sobre los derechos del deporte más popular de la Argentina comenzó el lunes pasado, cuando la Comisión Nacional de Defensa al Consumidor puso un freno a la fusión de Disney y Fox. La resolución establece una serie de condiciones que la compañía debe cumplir: la principal es ceder los derechos de una serie de eventos deportivos, entre ellos el fútbol. Es decir, que pasen a otro competidor. Además, mientras se realice el proceso de desinversión (el plazo es de un año, prorrogable por seis meses) Disney deberá garantizar la transmisión gratuita de dos partidos por fecha, uno de ellos con Boca o River como protagonistas.

Parrilli aseguró este viernes que fue esa resolución la que motivó su proyecto, aunque en la misma frase reconoció que la iniciativa había comenzado a redactarse hace seis meses. Es decir, la intervención de la CNDC allanó el camino para poner en discusión un tema que ya se encontraba en agenda del kirchnerismo desde el año pasado.

Hasta el momento, ninguno de los senadores independientes se manifestó a favor o en contra de la iniciativa, por lo que las negociaciones siguen abiertas. Quien tampoco se pronunció sobre el retorno de Fútbol para Todos fue el presidente Alberto Fernández, y se desconoce si será incluido en el temario para las sesiones extraordinarias.

