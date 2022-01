Denunciaron al nuevo novio de Vicky Xipolitakis por violencia de género: “No le quedó otra”

Durante las últimas semanas trascendió que Vicky Xipolitakis se habría comprometido con su nuevo novio, el empresario Diego Giardelli. Sin embargo, ahora la mediática enfrenta una dura situación dado que él fue denunciado por violencia de género. La ex esposa lo acusó formalmente de ejercer violencia física, psíquica y económica.

De acuerdo a lo informado por Lío Pecoraro en El Run Run del Espectáculo, el nuevo novio de Vicky Xipolitakis fue denunciado por violencia de género por parte de su exesposa. Al respecto, remarcó que “hay una denuncia radicada, hace un mes Diego Giardelli fue denunciado por Evelyn, su mujer, de la que ahora está en plena situación de divorcio”, aclaró en medio de los rumores de compromiso con la vedete.

Además, el periodista indicó que “es una situación muy complicada” y detalló que la ex mujer de Giardelli no estaba segura de realizar la denuncia contra el empresario “pero no le quedó otra para poder resguardarse y poner una perimetral de 500 metros contra Diego Giardelli, él no se puede acercar a ella”, aclaró. Además, detalló que previo a darse a conocer la denuncia, la mujer mantuvo contacto con Vicky Xipolitakis, quién tiempo atrás había realizado una denuncia similar contra el padre de su hijo.

Acusan al novio de Vicky Xipolitakis de ser parte de “La estafa del siglo”

Pecoraro remarcó que “n esta denuncia está mencionada Victoria Jesús Xipolitakis. Hubo una comunicación entre Vicky y la ex de Giardelli para ponerla al tanto de la situación”. Si bien la mediática no habló del tema, trascendió que estaría informada sobre la situación judicial de su actual pareja y con quién estaría comprometida, de hecho, pasaron la Navidad juntos y ella ya luciría su anillo. Semanas atrás, el periodista contó que Giardelli y Vicky Xipolitakis iniciaron una relación muy sólida, en especial porque “a él le abrieron las puertas en la casa de la familia de ella”.

Fuente: la100.cienradios.com