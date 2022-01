Ómicron también mata

El gobierno provincial tomó decisiones ayer , hoy entraron en vigencia y están relacionadas con la evolución del covid. A veces pensamos que nosotros vivimos en un micromundo. En el caso de los que vivimos en Córdoba ,que nuestra realidad está acotada a 50 kilómetros a la redonda. En realidad, estas decisiones aquí en Córdoba se están tomando también en otros muchos lugares del mundo al mismo tiempo. Y se está discutiendo exactamente lo mismo en todas partes.

Como es verdad que la globalización empezó hace muchos años, 20 0 30 años de que hay conciencia, registro ,de que el mundo habla al mismo tiempo, tiene los mismos problemas y lo discute al mismo tiempo, pero nunca como en el caso de la pandemia de covid hemos tenido a gobiernos y a ciudadanos discutiendo los mismo problemas.

Por ejemplo, las decisiones que están tomando Schiaretti y el equipo del Ministerio de Salud de la provincia tienen base en datos recogidos en otras experiencias de la variante Omicron en el mundo. Por ejemplo, al gobernador le llamó mucho la atención hace 10 días la evolución extraordinaria de la ocupación de camas en el estado de Nueva York .

Doy un solo dato que registra hoy el portal Infobae a través de la colega Mariel Fitz Patrick ,una periodista muy reconocida y que respeto mucho en función de una elaboración estadística da un dato.Los últimos 15 días, los casos de Omicron en todo el país subieron el 117 por ciento Pero el aumento de fallecimientos subió el 308 por ciento. Es verdad que hay muchos menos muertos con la variante Omicron que con la variante anterior pero sí están muriendo 200 personas por día.

Ayer, por ejemplo ese fue aproximadamente el número. Ya sabemos que una muerte es una muerte, no vale la contabilidad estadística para establecer lo que es mucho, lo que es poco, cuando hablamos de muertes. Y de eso se trata también esta etapa, aunque nos parezca y en realidad sea así, que la variante omicron nos permite envolverlo con cierta normalidad, siempre es preocupante para la gente que se contagia

La mayoría tiene síntomas leves, pero cuidado; los que no se vacunaron tienen un nivel de exposición gravísimo y eso es lo que está provocando precisamente las decisiones que se están tomando en todos los gobiernos, como estos que acaba de tomar la provincia de Córdoba. Te están tratando de convencer por todos los medios para que termines vacunado, para que te vacunes. De eso se trata la imposibilidad a partir de hoy, de que si te sentás en un bar a tomar un café en la provincia de Córdoba, te van a pedir el pase sanitario Es lo mismo que le pasó a Djokovic en Australia y lo mismo que va a pasar en el Abierto de Francia.

En todas partes te piden el pase sanitario. Por aquí ya se abrió tambien la discusión sobre si será o no obligatoria la vacunación. Yo creo que sí será obligatoria, pero ahora todavía no es posible porque no hay vacunas definitivas. Sí tenemos la vacuna que nos salva la vida. Pero la vacuna definitiva está todavía desarrollándose porque aún persiste la pandemia. Pero en definitiva, lo que quería transmitir era estamos viviendo en un mundo en el que las decisiones que toman los gobernantes son parecidas en casi todos los lugares y conducen al mismo lugar: tratar de bajar el número de casos y tratar de que si te enfermás no te mueras. Mirá que fácil. Mirá que es simple de entender , la forma para no enfermarte o por lo menos para no enfermarte gravemente es vacunarte.

*Para Cadena3