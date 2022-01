Marcha contra la Corte Suprema de Justicia: los referentes que promueven la manifestación

El próximo 1° de febrero se hará una marcha contra el Poder Judicial, más precisamente la Corte Suprema de Justicia. La manifestación tiene como objetivo pedir una modificación ante el «mal funcionamiento». Sin embargo hay otros más radicalizados que pedirán la remoción de los jueces que la conforman. Esta concentración cuenta con el aval del Frente de Todos y Alberto Fernández.

El segundo mes del año comenzará con un fuerte pedido de una parte de la sociedad. Habrá una manifestación frente a los Tribunales, en Plaza Lavalle. La consigna de la marcha es exigir un funcionamiento correcto por parte del máximo tribunal. Este acto fue convocado por gremios, diferentes organismos de derechos humanos, abogados y miembros de la Justicia. Además de contar con el visto bueno del Gobierno nacional.

Si faltaba que algún referente de la política homologara el problema de la Justicia, Alberto Fernández ayudó a la causa. El Presidente tuvo declaraciones contra la Corte Suprema y su mal desempeño: «La Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio«, indicó el mandatario. «La Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición. Cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble», expresó preocupadamente.

Sin embargo el Jefe de Estado no fue el único que se mostró contra el máximo tribunal de Justicia. Otro personaje importante del país como Hugo Moyano, también dio el visto bueno y confirmó que Camioneros participará de la manifestación: “Si es algo para reclamar justicia los Camioneros seguramente vamos a participar”, sostuvo en un programa radial.

Quien se va adherir y estará el primero de febrero frente a los Tribunales de Justicia, será Luis D´Elia. El dirigente piquetero fue más radical que otro y arremetió: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad”. “Es un poder judicial arbitrario que está a favor de los poderosos», añadió en Radio Rivadavia.

Un referente de la Justicia de igual manera se pronunció contra sus superiores de la Corte Suprema. Juan Ramos Padilla, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, se posicionó a favor de la marcha. En su Twitter personal alienta a la manifestación: «Ojo, que quede bien claro. Hagan todas las denuncias que quieran, pero el 1F estaré en la Plaza. Ni un paso atrás. Todo lo contrario«, publicó.

