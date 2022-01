Silvina Luna, sobre las secuelas de sus cirugías con Aníbal Lotocki: “Tomo corticoides hace 8 años”

En agosto comenzó el juicio a Aníbal Lotocki, quien está acusado por “lesiones graves” y mala praxis. Según informaron hoy en Flor de Equipo (Telefe), el 8 de febrero se conocerá la sentencia. Silvina Luna -una de las denunciantes y panelista del ciclo- habló de las secuelas que dejaron en su salud las operaciones.

“Pasé muchas cosas difíciles. Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible”, dijo sobre su filosofía para encarar la rutina diaria.

Sin embargo, admitió que no puede negar que esta situación es algo que la atraviesa. “Cada tanto tengo que internarme y es un episodio que ya lo naturalicé en mi vida”, comenzó.

Acto seguido remarcó que se tuvo que “amigar” con su nueva fisonomía y aceptar los cambios físicos que experimentó. “Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara, tomo corticoides hace 8 años y te hinchan”, expresó.

“Aprendí a amigarme con mi nueva fisonomía, a aceptarme y a quererme. Y realmente hoy hago lo que tengo ganas y elijo las cosas que me hacen bien”, concluyó con total sinceridad.

Silvina Luna se refirió a la causa contra Aníbal Lotocki

La modelo y panelista contó que en total son cuatro las denunciantes, pero que ella fue la primera en llevar su caso a la Justicia. “Es una pena que los tiempos de la Justicia sean tan largos”, se lamentó Luna que remarcó que hubo pruebas como para inhabilitarle la licencia y que no siguiera operando. “Quizás la muerte que ocurrió hace un año se podría haber evitado”, sostuvo en referencia al caso de Cristian Adolfo Zárate.

Pese a todo, se mostró optimista: “Hoy estamos muy cerca de la sentencia y yo elijo confiar en el sistema judicial de nuestro país. Eso no solo va a resignificar nuestra lucha sino que también va a impulsar a un montón de personas que quieran denunciar”.

A modo de cierre aseguró que lo que le pasó fue por “ignorancia” y aconsejó que quienes quieran someterse a una cirugía se informen y busquen buenos profesionales.

En diciembre pidieron 7 años y 9 meses años de cárcel para Lotocki, acusado por “lesiones graves” y mala praxis por cuatro famosas modelos. Entre las denunciantes se encuentran Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, todas afectadas con diferentes problemas de salud tras las operaciones practicadas por el profesional.

El artículo 90 del Código Penal establece eso para las lesiones graves en caso de que se produjera “una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro”.

Fuente: TN