Qué son los neobancos y cómo le pelean el negocio a la banca tradicional

América Latina es una de las regiones con menor penetración de la bancarización en la sociedad, y es por eso que las fintech, en especial los neobancos, vienen creciendo de modo acelerado, siendo Brasil el país que, por las dimensiones de su mercado, muestra mayor alcance de la tecnología al momento de administrar y preservar las finanzas.

Así lo revela una encuesta elaborada por Rapyd, en la que estudiaron cómo se comportan los usuarios que viven en México, Argentina, Colombia y Brasil. Así, detectaron que en los 4 países es muy alto el porcentaje de encuestados bancarizados que utilizan los servicios digitales de su banco.

En este escenario se destaca Brasil, donde el 98% de los encuestados usuarios aseguró ser usuario de la banca en línea y de las apps de sus bancos. A su vez, en la Argentina el 96% de las personas dice aprovechar estos servicios, demostrando que la tecnología marca un punto de inflexión en la bancarización.

Del mismo modo, Brasil es por lejos el país de la región que se destaca en el uso de neobancos, con un 36% de los encuestados clientes de alguno de estos. Incluso, los brasileños (83%) son los que están más dispuestos a abandonar la banca tradicional y elegir los bancos 100% digitales. En el extremo opuesto están los argentinos, que solo en un 34% aceptarían dejar su banco de siempre.

Los encuestados argentinos se destacan por el alto porcentaje (versus los otros países) que respondió por la negativa (tanto "definitivamente no" como "probablemente no"), alcanzando un 32% de la muestra. Esto sorprende, pues en otros países estas respuestas apenas rozaron el 10%.

Beneficios

¿Qué beneficios valoran los usuarios de estos neobancos? Mientras en Argentina, Colombia y México la principal ventaja percibida es la operación 24 horas (59%, 59% y 63% respectivamente), en Brasil lo que más se valora son los costos más bajos (66%). En segundo lugar, en todos los destinos, aparece la rapidez.

Como vimos, los argentinos aún valoran a la banca tradicional. ¿Qué destacan de la misma? Aunque parezca que atrasa en el tiempo, el 64% de ellos aprecia la atención personalizada en las sucursales. En cambio, en Brasil, el 59% considera que son instituciones más confiables.

"Si bien las respuestas de la encuesta muestran que Argentina es el mercado con menor penetración de neobancos, el hecho de que el argentino bancarizado sea un usuario digital de productos financieros de su banco y mismo de apps cómo MercadoPago, podría dar indicios de que su resistencia a las nuevas propuestas pasa más por un tema de lealtad a sus bancos", afirmó Juan Huezo, director Sr de Desarrollo Corporativo y Alianzas de Rapyd.

Lo que viene

Para Santiago Sinelnicof, arquitecto principal de Soluciones Red Hat para Sudamérica y Caribe, uno de los desafíos para este año, "es lograr profundizar la adopción y ganar el verdadero know-how. En la Argentina aún no contamos con una normativa de Open Banking, no obstante, una de las iniciativas que surge y ejemplifica este modelo es MODO, la billetera electrónica en la que se conglomeran la mayoría de los bancos tradicionales".

"MODO interactúa con los bancos mediante Open Banking, ofreciendo a sus clientes inicialmente servicios bancarios básicos como pagos o transferencias. Sin embargo, el potencial es gigantesco, ya que a través de APIS en un futuro se podrán comercializar todos los productos y servicios del banco, no solo a través de MODO, sino a través de otros players digitales que puedan llegar al cliente en el momento exacto en que tiene la necesidad específica de esos productos y servicios", detalla Sinelnicof.

Durante el Argentina Fintech Forum, organizado por la Cámara Argentina de Fintech, Arnoldo J. Reyes, Latin America and Caribbean Region y Vicepresidente de Alianzas Digitales, Fintech y Ventures de Visa Inc, opinó que "un modelo interoperable es mejor para todas las partes. Los sistemas cerrados no nos van a dejar competir contra el efectivo. En definitiva, la mejor experiencia, el mejor producto va a ganar".

* Para www.iprofesional.com