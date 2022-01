Advierten que la inflación puede atentar contra la recuperación del consumo durante el 2022

El consumo masivo continuó con su recuperación durante noviembre del año pasado. Según informó el INDEC, las ventas en los supermercados crecieron ese mes un 4,3% interanual, mientras que en los autoservicios mayoristas el incremento fue del 5,8%. En tanto, en los shopping, el alza fue del 57,9% debido sobre todo a que en el mismo período del 2020 los centros comerciales recién comenzaron a consolidar su reapertura tras el aislamiento.

Así, las ventas en los supermercados acumularon su sexto mes consecutivo en alza, mientras que en el caso de los mayoristas sumaron su octavo mes de crecimiento consecutivo. De acuerdo a relevamientos privados, la tendencia continuó durante diciembre.

Según el informe elaborado por Scentia, que releva ventas tanto en las grandes cadenas como en los autoservicios independientes, el consumo masivo creció en el último mes del año pasado un 6,5%, la mayor variación positiva registrada en su indicador para todo 2021. De todas formas, y pese a la recuperación exhibida durante todo el segundo semestre, la firma destacó que el año pasado terminó con una variación negativa del 2,1%.

En tanto, de cara a lo que pueda ocurrir durante este año, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, sostuvo que “va a depender mucho de la evolución de la inflación”. “Vamos hacia un escenario de fuerte inflación, por lo cual el consumo va a estar afectado. Todavía no podemos proyectarlo porque la realidad es que estamos en una situación en la que la pérdida del poder adquisitivo está siendo muy fuerte y los datos son preocupantes”, señaló el analista.

Perspectivas

Representantes de supermercados coinciden en que la suba de precios puede atentar contra la recuperación del consumo exhibida en los últimos meses del año pasado. “El principal desafío para este año es que el Gobierno, con las variables macroeconómicas, pueda controlar los índices inflacionarios. Creo que ese es el flagelo y el mal de todos los males, lo que se come el bolsillo del consumidor y con él, arrastrando el consumo”, señaló a Ámbito Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

“Nunca quiero ser pesimista. Esperamos reacciones que permitan trabajar con mejor tranquilidad. En cuanto a nuestro rubro, lo que necesitamos y perseguimos es que todos los sectores en general puedan tener menor presión fiscal. Ese es un tema importante. También controlar la informalidad, que es un flagelo también que padecemos”, aseguró Palpacelli, quien agregó: “Y también necesitamos leyes que modifiquen la política laboral, creo que con incentivos, con herramientas financieras saludables y no como los que tenemos hoy, con costos altísimos en los créditos. Con herramientas crediticias, nuestro sector se puede animar a proyectar un crecimiento, un desarrollo, y detrás de este crecimiento ocupación de mano de obra. Porque nuestra actividad requiere, para llevar adelante la operatoria día a día, de mucha mano de obra”.

Ventas minoristas

Las ventas minoristas en los comercios pymes acumularon una mejora del 14,8% anual en 2021, de acuerdo a los resultados difundido por la CAME. Sin embargo, el sector quedó un 5,3% por debajo de las cifras de 2019, previo a la pandemia. Controlar la inflación, achicar la brecha cambiaria y poder sostener la producción, son algunos de los factores fundamentales que destacan desde el sector para continuar por el sendero de recuperación.

“Respecto a lo que pueda ocurrir en 2022 con el consumo, tenemos algunas cuestiones que hay que mejorar para que se consolide la recuperación. Hay que resolver algunas cuestiones de la macroeconomía. Hay expectativas que pueden influir, como el acuerdo con el FMI. Pero la inflación es un factor relevante, que atenta con el mantenimiento del consumo, porque deteriora el nivel adquisitivo de los salarios”, señaló al respecto Salvador Femenia, vocero de la entidad.

“Evidentemente, los efectos de la pandemia no han concluido, tanto a nivel local como a nivel mundial. Hay algunos factores ligados al tema de producción, con productos importados, que no está normalizado. Con lo cual, no hay abastecimiento de algunos productos en el mercado interno, que está impactando también en los costos. Y creo que la brecha cambiaria también está pegando”, sostuvo Femenia, quien concluyó: “Por eso, creo que hay algunas cuestiones macroeconómicas que pegan directamente en la micro, que se tienen que resolver para que este proceso de recuperación se transforme en crecimiento. Tanto lo que es la producción como las ventas en el comercio minorista”.

* Para www.ambito.com