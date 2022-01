Declaración clave complica a María Eugenia Vidal: cómo sigue la causa de la GestaPRO

Continúa la investigación de sobre la Gestapo M dentro de la subcomisión de inteligencia de la Bicameral que este miércoles tuvo una declaración clave. Emilia Jaime, ex funcionaria del Banco Provincia (Bapro) habló sobre la reunión que ocurrió en la institución el 15 de junio de 2017. Hoy, podría darse una declaración clave pero se desconoce si esta fuente clave se presentaría en el Congreso para la exposición. María Eugenia Vidal cada vez más complicada.

La ex funcionaria, que trabajó bajo el mando de Juan Curuchet, expresó en la Bicameral que ella reservó la sala de reuniones donde se efectuó el encuentro. De este participaron agentes de la AFI, funcionarios de la gestión de Vidal y empresarios. La idea de estos, habría sido el armado de estrategias judiciales contra dirigentes sindicales de diferentes gremios.

Cómo sigue el curso de la investigación

Los legisladores buscan conocer el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro realizado en la sede porteña del Bapro. De esta manera, y con esta serie de testimonios, los integrantes de esa subcomisión investigan si esa reunión se concretó a pedido de la Gobernación de esa época.

Jaime dijo que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a «mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones con lo cual confirmó la información que surgió de los mails donde pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión». Los voceros señalaron la exfuncionaria dijo que solo «cumplía ordenes de Curuchet». Por esas razones pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.

Por otra parte, el ex Gerente de Recursos Institucionales Hernán Stella pidió postergar su declaración hasta febrero por «cuestiones particulares». La convocatoria a Stella apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quienes participaron de la reunión.». Varias fuentes vinculadas al caso dijeron que ese salón no dependía del exfuncionario sino de otra área del Bapro.

La reunión más que confirmada

La semana pasada, la subcomisión ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en Mitre y San Martín, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, los miembros del cuerpo se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito. Este aseguró a los legisladores de la Bicameral que históricamente «nunca hubo cámaras» en el lugar.

De acuerdo con la investigación, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días. Además, las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.

