Rodríguez Larreta: “No ayuda y genera incertidumbre que Cristina Kirchner hable en contra del acuerdo con el FMI”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy la negociación entre la Argentina y el FMI para reestructurar la deuda y señaló: “No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta (Cristina Kirchner) hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada”.

“Acá, lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer y tener trabajo”, aseguró el mandatario de la ciudad de Buenos Aires durante la presentación de las nuevas medidas que se implementarán en el ciclo lectivo 2022. En este sentido, enfatizó que “lo importante es tener un plan, que nos muestren cómo Argentina vuelva a crecer y generar trabajo; el acuerdo con el Fondo es un capítulo y no el más importante”.

La declaraciones de Rodríguez Larreta tienen lugar en momentos de definición de la negociación que encara el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el organismo de crédito internacional, sobre todo porque entre el viernes, y el martes próximo la Argentina deberá pagar vencimientos por USD 1.100 millones.

También, luego de la fuerte crítica de Cristina Kirchner hacia los organismos de crédito y “las políticas de ajuste” que realizó ayer, en Honduras, a donde fue para participar de la asunción presidencial de Xiomara Castro: “Es curioso que los que impulsaron los programas de ajuste después dicen que hay que combatir al narco”, sostuvo la vicepresidenta.

Durante su discurso, ejemplificó con las decisiones que deben tomar algunos Gobiernos al carecer de recursos para financiar políticas. “Terminan autorizando cualquier cosa (en referencia a explotación ambiental) porque no tienen posibilidades de ingresos y recursos. Cuando alguien viene a invertir exige condiciones”.

“La desaparición o disminución del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas. El gran desafío que tiene nuestra región y el mundo es ver los graves problemas que hoy acechan a todos”, resaltó.

Más allá de esto, otro de los puntos que cuestionó Larreta durante la mañana de hoy fue “los mensajes contradictorios” del gobierno del Frente de Todos, sobre todo por las posiciones encontradas entre dirigentes kirchneristas y, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que calificó de “irresponsabilidad” plantear no acordar con el FMI y caer en default.

Ayer, el diputado oficialista Leopoldo Moreau criticó las condiciones que impone el Fondo: “Default es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios”, sostuvo.

El dirigente, en este sentido, agregó en una entrevista radial: “Nos empujan al default, no somos el partido del default, pero tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando, de la que recién ahora estamos saliendo, no nos vamos a jugar en una timba la democracia”.

“¿Es peor el default? Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue, esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía”, completó.

En la misma línea se manifestó Vallejos, que publicó un duro mensaje contra el organismo de crédito y el gobierno de Joseph Biden en medio de las negociaciones. “No existe, en la historia moderna, mayor violador sistemático de los DDHH de los pueblos que el FMI, instrumento de EEUU para someter a los países deudores a sus intereses geopolíticos y al del capital transnacional que hace negocios en nuestras economías”, comenzó la economista en sus redes sociales.

Y continuó: “¿Por qué no se ocupa EEUU de los DDHH a la salud, a la educación, del pueblo norteamericano? ¿Por qué no habla “la comunidad internacional” de los DDHH de los negros y latinos en EEUU? ¿O de cómo financió vía FMI la implantación del neoliberalismo con dictaduras en Chile y Argentina?”.

