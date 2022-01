El desgarrador mensaje de Thelma Fardin al reanudarse el juicio contra Juan Darthés

Este 27 de enero, se reanudó en San Pablo el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación. La actriz denunció en el 2018 a su colega que ahora está acusado de estupro agravado. En este día tan importante, Thelma publicó un fuerte video en sus redes donde compiló los fuertes testimonios que recibió de otras mujeres que fueron víctimas de abuso sexual, para demostrar el impacto de su denuncia en la sociedad

También expresó su agradecimiento por el apoyo que le brindaron en el mundo virtual y el colectivo de Actrices Argentinas, que también participó en el clip.

Mientras se inician dos sesiones de declaraciones de testigos, la declaración de Darthés y los alegatos, la actriz quiso dejar asentada su gratitud a través de tres posteos.

“Gracias a qué alguien habló, yo pude hablar, y así transformamos las cadenas que nos ataban, en cadenas que nos unieron, para no sentirnos más solas y animarnos a contar nuestras historias”, escribió la ex Patito Feo.

En la misma línea continuó: Gracias a cada persona que me comparte su experiencia, me envía aliento y fuerzas. Mi abrazo infinito para ustedes, cómo su abrazo que me reconforta y me mantiene firme. Las personas ya hablamos, ahora le toca al sistema. Gracias compañeras por su trabajo”

En el material audiovisual dijeron presente Mirta Busnelli, Julieta Díaz, y Carla Peterson, y prestaron sus voces para representar algunos de los escritos que le enviaron a Fardin.

Cabe recordar que el juicio comenzó en San Pablo el 1 de diciembre, ciudad donde reside Darthés, quien además es ciudadano brasileño. Por eso, la sede judicial se determinó en Brasil, y desde Argentina se colabora con la declaración de testigos. La sentencia, que decidirá si condenar o no al actor por estupro agravado podría darse entre febrero y marzo.

El fallo con la condena o absolución se va a dictar después de los alegatos y en ese dictamen el juez Ali Mazloum decidirá si lo determina culpable por estupro agravado en la escala final de la gira del elenco de la telenovela infantojuvenil en Managua, en el 2009, cuando él tenía 45 años y Thelma 16 años.

Fuente: la100.cienradios.com