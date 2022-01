Viotti le pegó a Castellano y lanzó su candidatura a intendente 2023

Si bien falta una eternidad para el 2023, en la política los tiempos son otros y las estrategias de cara a las elecciones ejecutivas se comienzan a gestar desde mucho antes, quizás desde este verano. En año y días ya vencerá el plazo para la presentación de listas para las elecciones provinciales, pero quienes procuran tener lugar en las boletas únicas ya trabajan silenciosamente. O no tanto.

Hace algunos días, se deslizó que el intendente Luis Castellano habría expresado a su círculo más cercano, la intención de presentarse por cuarta vez consecutiva como candidato a intendente de Rafaela. Cuando muchos daban por descartada esta posibilidad, el mandatario rafaelino agitó el tablero político local y mostró algunas de las cartas que el oficialismo podría barajar para el 2023.

Uno de los posibles adversarios en esta carrera, el radical Leonardo Viotti, que viene consolidando su liderazgo opositor tras el resultado de las elecciones de medio término del año pasado en la que consiguió un rotundo triunfo, opinó acerca de este tema: “Creo que cuatro períodos consecutivos al frente de la intendencia es demasiado. No es sano para ninguna institución que las personas se atornillen a los lugares y hablaría mal de su capacidad para generar cuadros políticos que renueven su propio partido”.

“Desde nuestro espacio consideramos que la gestión de Castellano está agotada hace tiempo, falta una renovación de ideas y proyectos. La ciudadanía en su gran mayoría está buscando una alternativa a este modelo que ya no enamora, que es obsoleto, que está ligado a un gobierno nacional que no representa la idiosincrasia del rafaelino y es nuestra responsabilidad construir esa opción. En ese camino estamos”, afirmó.

Evidentemente, el tiempo en política es cada vez más tirano y mientras la pandemia sigue presentando nuevos desafíos, nadie descansa de cara a las elecciones ejecutivas del 2023.

LA ACTIVIDAD

LEGISLATIVA DEL 2022

Mientras el Concejo Municipal continúa con el receso de verano, los diferentes bloques vienen trabajando en sus agendas respectivas y en la agenda de temas que presentará el 2022. Al respecto, Viotti comentó que “los desafíos para este 2022 desde el Concejo Municipal tienen que ver con fortalecer una agenda propia, mejorar los lazos con el entramado institucional y productivo rafaelino, desde donde nos vamos a nutrir para pensar las nuevas líneas de trabajo y las normativas necesarias para consolidar la ciudad que queremos para el futuro. Sin duda la seguridad va a ser uno de los ejes fundamentales, porque es una de las grandes deudas de los gobiernos actuales, y en especial de nuestro gobernador, quien en campaña nos prometió paz y orden, y hoy estamos muy lejos de eso”.

“La nueva conformación del Concejo también implicará un importante reto, ya que el propio intendente fue el encargado de dejar en claro que no escatimara en el uso del veto cuando las ordenanzas votadas no vayan de la mano con sus propias pretensiones”, precisó el edil de Juntos por el Cambio.

Al ser consultado por la iniciativa presentada en 2021 para crear jardines universitarios en la ciudad, Viotti manifestó que no se ha avanzado y dijo: “Es parte de lo que debemos hacer. Estamos a la espera de lo que debía hacer el Consejo Universitario Rafaela (CUR), que era investigar dentro de cada una de sus instituciones la posible demanda. Es uno de nuestros objetivos para este 2022”.

Cabe señalar, que el proyecto presentado por el bloque de Juntos por el Cambio pretende dar respuestas a estudiantes que plantearon que muchos jóvenes por su condición de madre o padre, se ven imposibilitados de cursar carreras terciarias o universitarias al no tener la posibilidad de delegar en otras personas el cuidado de sus hijos, ni tampoco disponen de recursos económicos para afrontar el costo de la cuota de un jardín de infantes.

Fuente: La Opinión