Ya se anunció el acuerdo con el Fondo. Ahora falta que decreten "San Perón"

Con un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández anunció que "la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" y, si bien delegó en el ministro de Economía, Martín Guzmán, la exposición de los detalles de la negociación, aseguró que "no condiciona" ni contempla "restricciones que posterguen el desarrollo". "No nos impone llegar a un déficit cero", anunció, en una definición que mantiene interrogantes a la espera de la letra chica del entendimiento.



"Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución", resaltó Fernández en el inicio de su discurso -que no fue por cadena nacional-, previo a la conferencia de Guzmán y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, trazada por el Gobierno para brindar los puntos centrales del acuerdo. "Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer", prosiguió.

El mandatario sostuvo que "sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro" y que a partir de ahora su administración va a poder "ordenar el presente y construir un futuro"."Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento", realzó.

"En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó -y es bueno recordarlo- este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo", remarcó el jefe de Estado, en una crítica a su antecesor Mauricio Macri pero también un aviso a la interna del Frente de Todos, donde distintos actores de la coalición pusieron reparos ante la posibilidad de un acuerdo que implicara un ajuste.

"No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero", indicó.

Este último punto fue clave en la negociación ya que el Gobierno insistió con que el FMI acceda a no forzar al déficit cero antes de 2026. Más allá de eso, el Presidente prometió que bajo su gestión la Argentina va a seguir "la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social".

"No impacta en los servicios públicos -continuó el mandatario- no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe".

"Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios", completó su defensa de la negociación encabezada por Guzmán.

Mensaje a la interna y para Macri

En otro mensaje puertas adentro del Frente de Todos, donde ante el silencio de Cristina Kirchner distintos referentes cuestionaron abiertamente la negociación con el FMI, Fernández explicó que "sin el acuerdo, las posibilidades comerciales económicas y de financiación que nuestra Nación necesita estarían seriamente limitadas".

"Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social", reforzó.

Respecto a cómo afrontará la Argentina los nuevos compromisos, el Presidente consideró que se trata de "un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades" y que la Argentina tendrá "que crecer para poder pagar". "De otro modo no era posible, y tampoco lo será", avisó. "Debemos crecer y debemos honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura", insistió.

En el tramo final de su discurso, Fernández avisó que va a "elevar" el acuerdo al Congreso de la Nación "para su consideración". "Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas", pidió, en lo que pretendió ser una convocatoria para que el pacto consiga consenso y se apruebe con una mayoría contundente.

Por último, en una clara alusión Macri, Fernández apuntó que "la historia juzgará quien hizo qué, quién creó un problema y quién lo resolvió" e invitó a los argentinos "a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado".

"Había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no de dividirnos en los problemas", completó.

Fuente: Clarín