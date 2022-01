Denuncian que 10 de 12 jueces de Comodoro Py fueron designados por el kirchnerismo: quiénes son

«Tienen 10 de 12 jueces de Comodoro Py«, decía Waldo Wolff en LN+ este jueves por la noche. El diputados de Juntos se refería a los reclamos que viene haciendo el kirchnerismo sobre la composición de la Justicia Federal por a que marcharan este 1 de febrero. La conformación de los Tribunales está en la mira desde que asumió este nuevo gobierno y se ha hablado varias veces de la «Reforma Judicial».

Con proyectos dentro del Congreso la gestión de Alberto Fernández desea cambiar la Justicia Nacional. Ahora, hay otra embestida contra este poder del Estado y se vendrán una nueva marcha, en concreto contra la Corte Suprema. Pero esto pone en tela de juicio quienes componen el Poder Judicial de la Argentina. Quiénes son esos jueces que mencionó Wolff, que habrían sido nombrados en su mayoría por gestiones del kirchnerismo.

Julián Ercolini

El juez federal Julián Ercolini tiene en su juzgado algunos de los expedientes más importantes de causas de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ercolini ordenó sus detenciones por considerar que López y De Sousa estaban entorpeciendo la investigación, una de las dos causales de la prisión preventiva que prevé la ley.

También procesó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por administración fraudulenta. Sostuvo que los empresarios contaron con el aval de Echegaray para no pagar en tiempo y forma el impuesto a los combustibles.

María Servini

María Romilda Servini de Cubría, la jueza federal con competencia electoral, es una histórica de Tribunales y desde hace años supo tener al PJ al borde de un ataque de nervios con la amenaza de una eventual intervención. La última vez fue en 2016, cuando casi impidió que José Luis Gioja y Daniel Scioli asumieran al frente del sello.

Cercana al menemismo y al vasto universo peronista, Servini de Cubría se caracterizó por conducir con mano de hierro los destinos de los partidos políticos y sus alianzas. En los 90 su nombre llegó al horario central de la televisión después del episodio de censura a Tato Bores.

Sebastián Ramos

Antes de asumir como juez federal en octubre 2012 en el juzgado Nro. 2, prestó servicios durante más de veinte años en el juzgado Nro. 3 de Comodoro Py. Tuvo como superiores a los jueces Néstor Blondi, Carlos Daniel Liporaci y Daniel Rafecas.

A tres días de asumir su cargo, el flamante juez federal Sebastián Ramos estrenó su sello como magistrado y desestimó una denuncia penal, contra el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, por haber suspendido a la cooperativa ‘Consumidores Libres’ de Héctor Polino. Procesó a Ricardo Jaime y Néstor Otero en la causa de renovación de contrato de la terminal de ómnibus de Retiro. También su señoría procesó al ex ministro Julio de Vido, en la causa de renegociación de contratos ferroviarios.

Daniel Rafecas

El juez federal Daniel Rafecas fue el elegido por el presidente Alberto Fernández para ocupar el puesto de Procurador General de la Nación, apenas asumió la presidencia. Delitos de lesa humanidad, sobornos en el Senado y la denuncia de Alberto Nisman a Cristina Kirchner, son sus casos más recordados tras 15 años en Comodoro Py.

El nombre de Rafecas comenzó a tomar dimensión en el mundo judicial en 2004, cuando de la mano de Estaban Righi y por la designación de Néstor Kirchner se convirtió en titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 en Comodoro Py. Se caracterizó por investigar con celeridad delitos de lesa humanidad sucedidos en la última dictadura militar y ordenó detener a Jorge Videla, entre otros. También envió a juicio oral por enriquecimiento ilícito al ex jefe del Ejército, César Milani.

Su relación con el kirchnerismo tuvo idas y vueltas debido a sus fallos judiciales. Tuvo una fuerte disputa con el ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone. Fue separado e investigado por el Consejo de la Magistratura luego de la recusación planteada por José María Nuñez Carmona.

Ariel Lijo

Lijo tuvo actuación como juez de la causa Ciccone. Llevó adelante la investigación del encubrimiento en la causa AMIA, en la que mandó a juicio oral a Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros.

Entre sus últimos dictámnes, está el sobreseimiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, en una causa que investigaba una supuesta «defraudación y lavado de activos» en una serie de contratos que se habían firmado entre la AFA y diferentes empresas. Además, Lijo, en estos días, rechazó el caso D’Alesso.

Sebastián Casanello

Casanello asumió al frente del Juzgado Federal N° 7 en octubre de 2012 y se transformó, con 37 años, en el juez más joven de Comodoro Py. En su juzgado está la causa contra Báez por presunto lavado de dinero a partir de las denuncias presentadas en el programa Periodismo para Todos. Un año más tarde, el juez procesó a Federico Elaskar y a Leonardo Fariña en el marco de este expediente.

Casanello envió a juicio oral a la mayoría de los involucrados en el expediente de las escuchas ilegales de Macri. Pero, en diciembre de 2015, a casi veinte días de su asunción como presidente, el juez lo sobreseyó.

Marcelo Martínez de Giorgi

Con más de 30 años de carrera en el Poder Judicial, cultiva un perfil bajo que lo caracteriza. Desde el 2020 ocupa el cargo del fallecido juez Claudio Bonadio. En junio de 2009, procesó por “sobresueldos” al ex presidente Carlos Menem, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, a la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray y al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.

En agosto de 2010, sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner por la consultora privada “El Chapel”. Desde junio de 2011, interviene en la causa “Sueños Compartidos”, la investigación del presunto desvío de fondos del ministerio de Planificación de Julio De Vido a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En abril de 2019, procesó a Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y otros imputados en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento. Pero más tarde, en agosto, la Cámara Federal dispuso la nulidad de los procesamientos por falta de mérito.

Luis Rodríguez

La controversia acompaña a Luis Rodríguez desde los días previos a convertirse en juez federal. Su ascenso a Comodoro Py, desde un juzgado de instrucción, quedó teñido en 2012 por un concurso plagado de sospechas que lo tenían como protagonista. La historia del escandaloso concurso 140 -que cubrió 4 de los 12 juzgados federales de Comodoro Py- marcó sus inicios en los tribunales federales.

Su nombre volvió a asociarse con el escándalo en 2018 cuando Carolina Pochetti, viuda del exsecretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, declaró como arrepentida en la causa de los cuadernos de las coimas. Frente a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, sostuvo que, a través de su exabogado, le pagaron a Rodríguez 10 millones de dólares para favorecerla. El juez negó todo enfáticamente. Sin embargo, la Cámara Federal lo apartó del caso.

Eduardo Farah

Con el respaldo de un decreto del Poder Ejecutivo, el camarista Eduardo Farah volvió a la Cámara Federal de Comodoro Py en 2021. Farah había sido trasladado en 2018, primero al Tribunal en lo Penal Económico 1 y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. El mismo había pedido aquel cambio y en 2020 planteó ante el Consejo de la Magistratura que quería regresar a su lugar de origen.

Farah resolvió a principios de marzo del 2018 que a López y De Sousa se los debía investigar por el delito de apropiación indebida de tributos y no por administración fraudulenta. Además, revocaron la prisión preventiva que pesaba sobre ellos desde diciembre de 2017. Entre otros fallos, declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán y votó en minoría a favor de que se abriera la investigación por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Con información de www.elintransigente.com