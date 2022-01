Sergio Massa: "El acuerdo con el FMI genera confianza, dentro y fuera del país"

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, expresó su apoyo al acuerdo entre el Gobierno y el FMI anunciado este viernes 28 de enero. "Vamos a poder seguir el camino de la recuperación y el crecimiento", aseguró.

En el mismo sentido, Massa planteó que "es una muy buena noticia para el país. El acuerdo genera confianza, dentro y fuera del país. "La deuda, como estaba, era un problema. El acuerdo es una solución", celebró el tigrense.

Luego de conocerse el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, el titular de la Cámara de Diputados afirmó: "Tenemos un acuerdo que no impone ni condiciona. Defendimos la reactivación económica. Con este acuerdo, vamos a poder seguir el camino de la recuperación y el crecimiento".

Massa "participó de distintas reuniones de trabajo con el presidente Alberto Fernández previas a lograr un entendimiento con el organismo multilateral de crédito".

"Tenemos un acuerdo que no impone ni condiciona. Defendimos la reactivación económica. Con este acuerdo, vamos a poder seguir el camino de la recuperación y el crecimiento", remarcó el tigrense.

Asimismo, el referente del Frente Renovador cargó contra la gestión de Cambiemos que "el país tenía un ancla en la deuda heredada". "Necesitábamos este acuerdo para tener más sustentabilidad. Confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo".

El Presidente confirmó que enviará el acuerdo al Congreso para recibir el vito bueno del Legislativo. Ahí estará la habilidad política del tigrense para conseguir los acuerdos necesarios.

Alberto Fernández sobre la deuda

La noticia del acuerdo con el FMI la anunció el Presidente Alberto Fernández con un mensaje grabado, que se publicó este viernes a las 10 de la mañana. En el anuncio destacó que "no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020" y "no nos obliga a una reforma laboral".

