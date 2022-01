El silencio de Cristina Kirchner tras el acuerdo con el FMI y la decepción dentro de su espacio

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar la deuda. En este sentido, se comprometió a abonar los vencimientos venideros, el primero de 731 millones de dólares cuyo límite de desembolso era hasta hoy. La noticia fue muy bien recibida por gran parte de la oposición y del oficialismo. No obstante, se destacó el silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la decepción dentro de su espacio.

La titular del Senado se enteró de la decisión mientras se encuentra en Nicaragua, en el marco de la asunción de la flamante presidenta de ese país, Xiomara Castro. De hecho, el último miércoles brindó un discurso en donde nuevamente se mostró en contra tanto de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri como en un posible acuerdo para pagarla durante la actual gestión. Aunque lo hizo astutamente, ya que incluyó el rol de los acreedores en América Latina.

Si bien su postura ya es de público conocimiento, la vice aún no emitió opinión alguna respecto a lo anunciado por Fernández en la mañana de este viernes. Pero basta con recordar el spot de La Cámpora en el cual, al ritmo de La Delio Valdéz, el espacio liderado por el diputado nacional Máximo Kirchner aseguraba que “esa deuda no la vamos a pagar”. Al silencio de la vice y su hijo, se suma el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía de Cristina.

Decepción K por fuera del Frente de Todos

Dentro del kirchnerismo “duro” no titubearon al manifestar su malestar y decepción con la actual administración por este entendimiento con el FMI. La agrupación Soberanxs, liderada por Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto, así se expresó: “@soberanxs lamenta que el gobierno @alferdez @CFKArgentina no atienda nuestra propuesta presentada 20/11-llevar al FMI corresponsable del endeudamiento y de la fuga a la Corte Internacional de Justicia- y, en cambio, ceda Soberanía y someta al pueblo argentino al ajuste perpetuo”.

En esta línea, la ex embajadora Castro no escondió su enojo y escribió lo siguiente: “La coalición de gobierno ya no será la que votamos: Ahora habrá un co-gobierno: El delegado del FMI que auditará cada tres meses y mandará en la economía argentina y @alferdez. #NoEsDeudaEsEstafa”. Y añadió: “Este Acuerdo que blanquea la deuda contraída x Macri, tan apreciado por Juntos x el Cambio, el FMI y los sectores más reaccionarios de la derecha argentina, es rechazado por el pueblo”.

Luego, repudió que Juntos por el Cambio celebre que “el gob @alferdez acuerde con el Fondo el pago total de capital + intereses de la deuda contraída irresponsablemente por Mauricio Macri que sirvió para fugar divisas con connivencia y violación del Convenio Constitutivo del FMI”. Y en un retweet, concluyó: “Pagar al FMI reconociendo la legitimidad d la deuda odiosa, p/tomar nuevos préstamos; endeudando, sacrificando y ajustando a varias generaciones, ya es UN ATROZ ATROPELLO A LOS DDHH. Pero además, hacerlo en medio de la PANDEMIA-diga lo q diga @alferdez -es condenarnos al HAMBRE!”.

