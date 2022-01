Anticuerpos covid: comprobaron que hay una gran diferencia entre las vacunas

En medio de la tercera ola de coronavirus causada por la variante Ómicron y la aplicación de dosis de refuerzos para completar esquemas en los ciudadanos y evitar cuadros graves, los resultados de un estudio santafesino que comprobaron la gran variedad y diferencia de anticuerpos de acuerdo a la vacuna con la que inocularon a cada persona están dando que hablar en todo el país.

Carlos Piña, director del Conicet Santa Fe detalló en diálogo con Marcelo Garrido por Mañana Oh! que esta investigación se llevó a cabo en marco del proyecto que estudia la epidemiología COVID-19 en la ciudad de Santa Fe.

Fueron más de 3.000 personas las que participaron de este estudio que se realizó desde octubre de 2021 a la primera semana de enero de 2022 “un 30% fue tomada al azar, más del 40% son voluntario y un 23% aproximadamente corresponde a gente que trabaja en los institutos del Conicet en la ciudad”.

Según las conclusiones preliminares a las que arribaron “Lo más importante a nuestro entender es que no todas las vacunas dan el mismo resultado y no tienen la misma cantidad como respuesta y la otra muy importantes es que el número de dosis está asociado con un aumento de los mismos, a más dosis más anticuerpos”.

Así por ejemplo, de quienes recibieron una dosis, el 20% no tuvo respuesta o no se le pudo detectar anticuerpos circulando, en los que tienen dos dosis esto se reduce abajo del 7% y con la tercera no cambia al porcentaje pero si hay más anticuerpos circulando que pueden evitar que si se contagia de la enfermedad curse el cuadro de manera leve.

Otro dato que llama la atención es que de acuerdo al tipo de vacunas la respuesta del virus circulando fue diferente “cuando se vacunan con virus inactivado como Sinopharm es menor, pero no hay que olvidar la respuesta celular que en este trabajo no se mide, acá solo se midieron los circulando en sangre. Las de vector como Astrazeneca, Sputnik y Covishield generan una respuesta más alta y una respuesta mayor cuando se mezclan con Pfizer y Moderna. La mayor respuesta la tuvo ARN aunque son las personas que se vacunaron hace menor tiempo” detalló Piña.

Las vacunas sirven, y eso lo demuestra que en el caso de los no vacunados, que fueron 99 personas las que participaron en este caso, el 63% no tuvo respuesta el resto si, lo que significa que tuvieron contacto con el virus y de ese 37% solo el 29% fueron diagnosticadas.

Sobre las defensas de las personas que se vacunaron y se contagiaron el estudio determino que estas son más altas “es casi el doble la cantidad de anticuerpos encontrados, imaginábamos esto porque la vacunación simula una infección con el virus y tenerlo se podría considerar como una tercera dosis. Pero de todas maneras siempre esas personas tienen más respuesta”.

En relación a si conviene o no aplicarlas el investigador recalcó que “Las vacunas son efectivas, se vacunaron miles de millones de personas en el mundo, los datos son contundentes, si uno analiza la cantidad de casos y de fallecidos entre un año y otro se da cuenta que las vacunas funcionan, en nuestro caso el 80% está vacunado y la infección y la situación a la que lleva el coronavirus es peor en personas que no se han vacunado”

El equipo que participó del estudio está conformado por investigadores e investigadoras del CONICET, la UNL, la UNER, la UADER y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni” y contó con el apoyo de la Agencia Santafesina de Ciencia y Técnica, y el deseo de ellos es “poder seguir en este estudio” aunque para eso habrá que conseguir nuevos fondos.

Fuente: Agenciafe