¿Se acercan al kirchnerismo?: critican el comunicado de Juntos por el Cambio a favor del acuerdo con el FMI

Con el principio de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Alberto Fernández, diferentes posiciones salieron a hablar con los medios en el día de la fecha, tanto a favor como en contra. Uno de los que más fuerte pisó fue José Luis Espert quien además de cuestionar el pacto, también cargó contra Juntos por el Cambio y su comunicado «amigable» hacia el oficialismo.

Al respecto el diputado de Avanza Libertad aseguró en LN+ que «dentro de la grieta no está la solución» y acusó al macrismo de «estar más cerca de lo que creemos del kirchnerismo con este comunicado». Sumado a esto, le exigió al partido de Macri que se pongan «firmes» con sus ideologías y que no acompañen algo con lo que realmente no comparten porque sino no representan a una porción de la sociedad.

En profundidad sobre esto, el dirigente reiteró que «este es el momento de oponerse» y que «el comunicado debería haber sido más duro desde los números porque la matriz del acuerdo ya está hecha». Justamente ese punto es en el cual difiere el economista que exige «rechazarla» en cuanto llegue al Congreso de la Nación el proyecto.

Por su parte, Espert aseveró que «hay que bochar el acuerdo ahora que no está hecho el memorándum» por lo que «todavía estamos a tiempo de cambiarlo, tenemos un mes para que salga el entendimiento». Con estas declaraciones, deja en clara su postura totalmente en contra del trato entre Martín Guzmán, ministro de Economía y el organismo internacional.

De no hacerlo, deberán esperar un mes, cuando salga el memorándum de entendimiento, y allí la situación será más severa porque no habrá algún momento para modificar parte del acuerdo sino que será el que está estipulado a día de hoy y habrá que votar a favor o en contra, sin más. Se espera que para mediados de febrero el pacto llegue a manos de los diputados para iniciar el debate.

Con información de www.elintransigente.com