Cornejo: "Si Cristina no apoya esto, no estamos en condiciones de someternos a esta discusión"

El senador nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó este sábado que "hay muchísimas incógnitas acerca de ese acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció el presidente Alberto Fernández pero aseguró que en Juntos por el Cambio (JxC) prefieren "un entendimiento a un conflicto que signifique un default" con el organismo.

"Tendremos una opinión definitiva cuando se redacte una carta de intención y sepamos que piensa la opinión pública", advirtió el radical en declaraciones a radio Mitre.

El presidente Alberto Fernández anunció el día viernes que Argentina alcanzó un acuerdo que "no condiciona" el crecimiento del país ni afecta "sus metas de justicia social", y ratificó que el entendimiento con el organismo pasará por el Congreso, al hablar en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos.

El senador y exgobernador mendocino consideró que para que su coalición apruebe el acuerdo en el Congreso tienen que "tener una garantía que todo el Frente de Todos (FdT) apoya una reestructuración de deuda y un acuerdo con el Fondo".

"Si Cristina (Fernández de Kirchner) no apoya esto, no estamos en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión", dijo el dirigente. El senador afirmó que "hasta aquí el gobierno manifiesta que tiene el apoyo de Cristina, pero Cristina no ha dicho ni pío aquí".

