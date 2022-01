Boudou rechazó el acuerdo con el FMI: "La deuda criminal la tiene que pagar Macri"

El ex vicepresidente Amado Boudou criticó este sábado el acuerdo del Gobierno con el FMI y consideró que "la deuda criminal que tomaron la tiene que pagar (el ex presidente Mauricio) Macri, no el pueblo".

En declaraciones formuladas en su programa radial, Boudou se mostró en desacuerdo con el principio de entendimiento anunciado este viernes por el presidente Alberto Fernández con el organismo de crédito internacional.

"No es un día de alegría, es un día en el que no hay nada que festejar", planteó el ex vicepresidente de la Nación sobre el flamante acuerdo con el FMI.

"El daño que hizo Macri y el FMI a la Argentina solo lo cuidó a él y sus amigos. Las empresas nacionales, los comerciantes, los trabajadores, los jubilados, y los sectores más vulnerables no tienen por qué pagar. Creo que es posible encontrar un mecanismo mediante el cual aporten parte de lo que se llevaron", disparó Boudou.

Al respecto, el exministro de Economía insistió en que al FMI "no se le puede pagar con el hambre del pueblo y el desarrollo de la patria". "Y para que esto no sean solo palabras, creo que es necesario encontrar un mecanismo material concreto para que paguen los que se beneficiaron con el crimen de Macri", remarcó Boudou.

Y concluyó: "No estoy de acuerdo cuando se dice que la Argentina tiene que crecer para pagar, porque esto sería muy injusto con los que menos tienen".

Este viernes, la agrupación Soberanx, que lidera el ex vicepresidente junto a otros dirigentes kirchneristas con poca sintonía con Alberto Fernández, había emitido un comunicado cuestionando el acuerdo.

"Soberanxs lamenta que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no atienda nuestra propuesta presentada 20/11-llevar al FMI corresponsable del endeudamiento y de la fuga a la Corte Internacional de Justicia- y, en cambio, ceda Soberanía y someta al pueblo argentino al ajuste perpetuo", expresó la agrupación.

Con información de www.ambito.com