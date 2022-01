Las fotos de Indiana Cubero en Punta del Este: "La carrera de mi mamá me motivó"

No tiene grises. Sabe bien lo que le gusta, pero también lo que no. Y aunque posee una timidez que trabaja para vencer, Indiana Cubero (13) no se va con vueltas cuando de manifestar sus deseos se trata.

“Siempre fui a ver a mi mamá desfilar y a hacer fotos pero recién a principios del año pasado me empezó a llamar la atención la moda. Su carrera me motivó. Tenía una amiga que también quería y decidimos empezar juntas”, explica la hija de Nicole Neumann (41) que tras un año revelador, donde se inscribió en la escuela “Anamá Models” y caminó su primera pasarela en público – con un promisorio debut sobre las pasarelas del Argentina Fashion Week- cerró el 2021 con su primer shooting en CARAS.

“Fue re divertido. Nosotras llevamos alguna ropa que teníamos de mi mamá. A veces me acompañan mis hermanas pero esta vez fue muy temprano”, dice la joven, en un parate de sus vacaciones familiares en Punta del Este, mientras Nicole suma: “Encima fue post festejo del cumpleaños de la hermana así que el día anterior estuvimos todos de celebración”.

Como toda decisión importante, Indiana no olvida su primer día en la escuela de Ferreira. Allá llegó por recomendación de Nicole, que además de elegirla por su conocimiento profesional, encuentra en la exmodelo una guía casi maternal para su hija. “Me acuerdo que cuando llegué tenía mucha vergüenza, y nos llevaron como a otro cuartito que había con una pasarela más chica. Y en vez de enseñarlos la profesora que estaba todos los días nos enseñó Anamá. Ella me ayudó bastante en todo. Siempre me dice que soy parecida a Bella Hadid”, comenta quien debutó haciendo fotos a la misma edad que su mamá.

“Creo que su gran reto es vencer la timidez que tiene. Porque de chica yo era muy introvertida y tranquila, pero Indi es más tímida que yo todavía. La acompaño, pero trato de dejarla ser y mantenerme al margen pero dejo que ella se desenvuelva como lo siente y se sienta cómoda porque no quiero presionarla”, aclara Neumann.

Parecidas, pero diferentes, Indiana no encuentra grandes similitudes físicas con su mamá. (Aunque Neumann destaca sus ojos que “son casi los mismos” y su color de pelo) Sin embargo, comparten gustos musicales, muchas veces el closet y sobre todo, el amor por la naturaleza y los animales.

“Me gustan mucho las Ciencias Naturales porque está relacionado con todo eso. Desde chiquita soy así y tengo muchas mascotas en el campo, caballos, ovejas, perros, gatos. Hago equitación desde que tengo 2 en la chacra y tengo a Paloma, mi caballo que me regaló mi abuela. Hoy en mi casa tenemos 7 animales: 5 perros y 2 gatos. Además siempre ayudamos a mi mamá con los perritos o gatitos rescatados que tenemos en tránsito”.

Si bien era casi un bebé, Nicole cuenta que con dos años su hija ya era selectiva. “Solo quería vestiditos o jeans. No me dejaba que le ponga joggings”, repasa y una década más tarde, sigue firme en sus gustos. Indiana prefiere las prendas oversize, como los vestidos y ama los buzos. Otras veces, que no son pocas, va directo al placard de su mamá porque comparten talle.

“A veces uso sus tacos pero no para salir, porque uso zapatillas. Solo para divertirme un rato en casa”, admite con picardía. Indiana vuela alto, y no tiene techo. Si bien anhela continuar por la ruta fashion, también sorprende con otra afición que hoy le quita el sueño: el automovilismo. “Sigo a mucho a Hamilton, a Lando Norris y a Charles Leclerc de Fórmula 1. Este año me enganché cuando mamá conoció a Manu (Urcera, pareja de Nicole) nos empezó a llevar a las carreras. También me gusta mucho el karting pero todavía nunca lo probé”

Fuente: caras.perfil.com