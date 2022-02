La lista de “exigencias” de Juntos por el Cambio al Gobierno por el acuerdo con el FMI

Juntos por el Cambio anticipó en las últimas horas que acompañará el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso, hizo un guiño a un posible aval y “celebró” que se haya anunciado el entendimiento. Sin embargo, distintos referentes de la coalición opositora plantearon una lista de exigencias al Gobierno sobre las cuales debería dar explicaciones y rendir cuenta.

La primera que tomó el portavoz opositor fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien aclaró que si JxC aprueba en el Congreso el proyecto oficialista significaría un aval al acuerdo en sí, sino que es la aprobación del financiamiento. “Negar el financiamiento, Juntos por el Cambio no lo va a negar”, aclaró la exministra macrista.

El presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, manifestó que lo positivo del entendimiento es disipar la idea de un posible default aunque cuestionó que el Gobierno no brindó precisiones sobre “cómo” se afrontará el plan de pagos de la deuda. “Eso es lo sustancial y no lo conocemos, el ministro (de Economía, Martín Guzmán) presentó una hoja de ruta pero no dijo el paso a paso de cómo lo vamos a financiar”, enfatizó.

“Necesitamos saber cómo serán las tarifas, hubo contradicciones entre lo que dijo el Gobierno y el FMI. Si se va a bajar la emisión a 1 punto del PBI cuando estaba en 3,7, una reducción muy fuerte que tiene que ver con el factor inflacionario, por lo que tienen que explicar por qué camino se va a definir”, insistió el radical.

En tanto, el representante del ala liberal de JxC, Ricardo López Murphy, consideró que el “preacuerdo es positivo”, pero planteó que tiene “muchas discrepancias con el entendimiento, porque el país necesita reformas estructurales”. En este marco, consideró que esas modificaciones se deben tomar “no porque te las imponga un organismo internacional, sino porque son necesarias”. Del mismo modo, se mostró en desacuerdo con la carta de intención y planteó la necesidad de “balancear el fisco” e impulsar “inversiones”.

El silencio de Cristina Kirchner

Por otro lado, otra de las exigencias que salen del corazón de JxC es conocer la opinión de la vicepresidenta Cristina Kirchner, un agente relevante en el Gobierno, quien hasta ahora no se pronunció. “Hay silencios que aturden desde el Gobierno y son necesarios escuchar cómo la palabra de la Vicepresidenta”, manifestó Negri sobre un pedido que impulsó el radical Alfredo Cornejo horas después del anuncio oficial sobre el entendimiento.

Rechazo de los dos extremos

Tanto desde la izquierda como el liberalismo que comandan José Luis Espert y Javier Milei adelantaron que rechazarán el acuerdo en el Congreso. “No vamos a acompañar esta porquería de acuerdo con el FMI porque representa el modelo del fracaso argentino”, enfatizaron desde ‘La Libertad Avanza’ a través de un mensaje en las redes sociales.

En tanto, los diputados de izquierda Romina del Plá, Myriam Bregman y Nicolás del Caño consideraron que es un “pacto colonial” que consolida “la estafa macrista”. Del mismo modo, al igual que lo que planteó la extrema derecho, es un costo que debería pagar la política y no buscar financiarlo con medidas contra la sociedad.

