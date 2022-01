Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram y ella se sacó el anillo

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un nuevo rumor de crisis. El futbolista, primero, dejó de seguir a su esposa en Instagram, mientras ella sí lo seguía a él. Luego Mauro Icardi cerró su cuenta y hasta el momento no volvió a abrirla.

Las decisiones de Mauro Icardi y de Wanda Nara

Fue Juariu una de las instagramers que publicó el descubrimiento en redes. Después de la decisión de Mauro Icardi, Wanda Nara publicó una foto en sus Historias junto a Isabella, su hija menor, en donde se la ve sin el anillo de casada. Eso llamó más la atención de sus seguidores y enseguida el rumor de separación de la pareja comenzó a recorrer todos los medios.

Wanda Nara sin su anillo de casada

Al parecer, según indica Juariu, no es la primera vez que Wanda Nara aparece en una foto sin su anillo. Sin embargo, llama la atención que haya tomado la decisión de sacárselo luego de que Mauro Icardi dejara de seguirla en Instagram. Quizás es casualidad, o tal vez no. Hasta el momento, la empresaria no salió a desmentir ni a confirmar los rumores que aseguran que está en crisis con su marido

Fuente: caras.perfil.com