Después de Omicron: ¿Habrá más variantes de COVID-19 en el futuro?

El primer caso registrado de COVID-19 en el mundo se detectó el 27 de noviembre de 2019 en Wuhan, una provincia de Hubei, China. Menos de un mes después, se detectaron múltiples casos de un virus desconocido, que pronto se extendería más allá de Wuhan para convertirse en la pandemia mundial de coronavirus.



Ahora, más de dos años y múltiples variantes después, mientras la variante Omicron se extiende por todo el mundo, trayendo consigo tasas de infección récord, la gente todavía se pregunta: ¿Veremos pronto el final de COVID-19?

Debido a que Omicron ha demostrado ser más contagioso y menos letal que las variantes anteriores, algunos han predicho que las variantes futuras seguirán así, volviéndose menos graves y más contagiosas hasta que se alcance la inmunidad colectiva y el virus se transforme en algo más similar a la influenza, que circula anualmente, pero no se considera peligroso excepto para bebés y ancianos.



Si bien es imposible decir exactamente qué vendrá después de que termine la ola de Omicron, una cosa es cierta: si es lo suficientemente importante como para convertirse en una variante, será más transmisible que Omicron. Si no lo es, no logrará convertirse en la variante principal.



Entonces, una vez que la ola de Omicron haya disminuido y haya regresado una apariencia de normalidad, ¿cómo podemos esperar que sean las futuras variantes y cuál será la forma adecuada de lidiar con ellas?.

Las variantes futuras no deberían tratarse como hasta ahora, y Omicron debería marcar un punto de inflexión en la forma en que se trata el COVID-19 , según Nina Horowitz, experta en salud pública y epidemióloga.



“Creo que Omicron no es una variante significativa; simplemente no sabemos cómo tratar a COVID como sociedad”, dijo a The Jerusalem Post. “Eso no quiere decir que las personas no se enfermen con Omicron, porque algunas sí se enferman gravemente, aunque muchas, muchas menos terminan en el hospital debido a Omicron”.



Las respuestas iniciales a Omicron (prohibiciones de viaje, la posibilidad de bloqueo y aislamiento para las personas expuestas pero no infectadas) fueron más adecuadas para las variantes anteriores del virus, dijo Horowitz. Pero no se han adaptado para hacer frente a la variante Omicron, que es muy diferente de todo lo anterior, agregó.

Omicron, para aquellos que lo han contraído, puede actuar como una vacuna debido a los anticuerpos que crea, pero existe el riesgo de confiar en la inmunidad natural porque el virus puede mutar, dijo Horowitz.



“Creo que, en el futuro, tenemos que tomar cada variante como viene”, dijo. “Si es una variante mala, deberíamos hacer que las personas con mayor riesgo de enfermedad grave tomen la mayoría de las precauciones. Creo que omicron nos está demostrando que no podemos empeorar la vida de los menos vulnerables, como los niños, solo porque queremos prevenir enfermedades en los más vulnerables”.



Sin embargo, algunos han teorizado que debido a que Omicron tenía tantas mutaciones y no era descendiente de la variante Delta como se esperaba, una variante más similar a Delta podría reaparecer en el futuro. Si esto sucede, los altos riesgos asociados con la variante Delta podrían volver a convertirse en un problema más apremiante.



Una variante más grave podría comenzar a propagarse una vez más, dijo Horowitz. Pero es poco probable que cause el mismo daño que Delta o cualquier variante anterior, porque más personas tienen inmunidad de fondo proporcionada por Omicron, más suave y más transmisible, agregó.



Las vacunas contra el coronavirus se desarrollaron para brindar inmunidad contra la proteína espiga (proteína S) del virus. Si bien aún brindan protección contra enfermedades graves, su capacidad para detener la infección se volvió menos efectiva una vez que la variante Omicron desarrolló mutaciones extensas específicamente en la proteína S.



Sin embargo, estar infectado con el virus debería, en teoría, proporcionar una inmunidad más completa contra otros aspectos del virus, y no solo contra la proteína S.



Por lo tanto, mientras que antes de Omicron, es posible que el cuerpo de una persona no haya logrado generar una respuesta exitosa a la variante Delta con solo dos dosis de la vacuna, en caso de que resurja una variante más infecciosa y grave, la inmunidad provista por la variante Omicron, combinada con las vacunas, puede ser suficiente para combatir más infecciones.



“El beneficio de Omicron es que brinda una inmunidad más sólida a más personas que las vacunas, por lo que una variante como Delta o Alpha sería menos dañina para la población que cuando se presentó antes de Omicron”, dijo Horowitz.



“El coronavirus se volverá más como la gripe”, dijo. “Creo que sí, de vez en cuando puede haber una variante más grave de SarsCOV2 dando vueltas. Pero no creo que siempre tengamos que preocuparnos por alguna versión de COVID, porque la mayoría de las veces la versión de COVID será como un resfriado y no es algo de qué preocuparse”.

Fuente: The Jerusalem Post