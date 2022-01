Fuertes críticas de Alicia Castro al acuerdo con el FMI: “Está pactado un tarifazo energético”

El anuncio del principio de acuerdo entre el Gobierno y el FMI para renegociar la deuda generó nuevas divisiones internas entre los sectores y dirigentes que integran el Frente de Todos. Así, la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro, cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, planteó fuertes críticas y afirmó que “está pactado un tarifazo energético”, en relación a la insistencia por parte del organismo de crédito internacional en que el convenio incluye el compromiso de bajar los subsidios a la energía.

Además, aseguró que el Fondo será “un virtual co-gobierno” en el país, con la presencia de más de 100 técnicos que “auditarán toda la política económica de la Argentina”. “¿Qué se sabe de lo poco que se sabe del acuerdo? Sabemos que vamos a contraer más deuda para pagar esta deuda, no estamos parando el círculo de la deuda”, afirmó Castro en diálogo con radio 750.

Y agregó: “Habrá un recorte del gasto público con control presupuestario. El ajuste ya está hecho. Y sobre el achicamiento de la brecha cambiaria, maestros del eufemismo, los que pactan este acuerdo lo dicen como algo bueno, pero están anunciando una devaluación del 30%, se va a pulverizar el poder de compra de trabajadores y jubilados, habrá tasas de interés positiva para fomentar la especulación financiera y guardar los dólares para el FMI”.

Por otro lado, la ex diplomática consideró que una de las exigencias del organismo internacional para renegociar la deuda estuvo relacionada con la política exterior. “Así vemos como algunos están explicando como Argentina sigue erosionando a Venezuela en la ONU, por qué no reconoció las elecciones de Nicaragua en la OEA, no se pronuncia contra los bloqueos, y no cierra los acuerdos con China y con Rusia. Son demandas de EEUU”, expresó.

“Que el acuerdo pase por el Congreso no es una muestra de democracia, es una exigencia del Fondo, así como prestó para beneficio de (Mauricio) Macri, también está interesado en erosionar los gobiernos populares; creo que el Frente de Todos votando este acuerdo en lugar de intentar una moratoria y explorar otros caminos va a continuar pulverizando su base electoral, en este virtual co-gobierno que va a ser el FMI en la Argentina”, cuestionó Castro.

“Si el fondo va a gobernar la Argentina hagamos un plebiscito o una consulta popular para ver si, además de pagar la estafa de Macri, convalida las irregularidades del fondo y si queremos estar co-gobernador por el FMI”, amplió la dirigente, que integra el espacio Soberanos, junto al ex vicepresidente Amado Boudou y el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto.

Con relación a los subsidios a la energía, Alicia Castro destacó que el acuerdo “va a perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. Un tarifazo energético en las pymes ya está pactado, reducir los subsidios es un aumento de tarifas, eso está bien claro. También informó el Fondo y el ministro que pactaron un reducción progresiva del gasto público hasta llegar a déficit 0 en 2025, lo que equivale un ajuste de 13 mil millones”.

Sobre este tema, y a través de un tuit publicado por Gita Gopinath, la número dos del FMI, el organismo confirmó que la reducción progresiva de los subsidios a los servicios públicos es uno de los puntos clave que se acordaron en el acuerdo con el Gobierno argentino. Gopinath, que ocupa el cargo de primera subdirectora gerente del fondo, publicó: “Estuvimos de acuerdo en la importancia de una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”.

El viernes pasado, en el anuncio oficial del acuerdo, el ministro de Economía Martín Guzmán había decidido no dar precisiones sobre cuáles serán las reducciones previstas. Es más: consultado en conferencia de prensa, negó que se implementen cambios en materia tarifaria. A fines del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez afirmó que la corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios.

Con información de www.infobae.com