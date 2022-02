La oposición tildó de “irresponsable” al Frente de Todos por la renuncia de Máximo Kirchner

Tras la carta del diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, anunciando su renuncia a la presidencia del bloque oficialista en desacuerdo con el entendimiento que el gobierno nacional concretó el viernes último con el Fondo Monetario Internacional (FMI), distintas figuras de la oposición le pidieron mesura al Frente de Todos.

“Esperamos que el oficialismo sea responsable y no extreme posiciones, en el medio está la Argentina y una situación muy compleja”, remarcó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Por su parte, el diputado nacional y presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró que “hoy queda claro que hay una grave crisis interna dentro del Frente de Todos que parece ir ganando gravedad y volumen”.

“Veníamos diciendo que había un silencio que aturdía de parte del kirchnerismo duro con respecto al acuerdo del Gobierno con el FMI”, agregó el legislador por la UCR. El silencio del kirchnerismo era elocuente tras el acuerdo anunciado el viernes último. Solo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al acuerdo sin dar demasiadas precisiones sobre el entendimiento en sí. El mandatario bonaerense optó por cuestionar a la oposición y advertir que si no había acuerdo “iba a ser catastrófico”.

Este lunes por la tarde, no fue la vicepresidenta Cristina Kirchner quien rompió el silencio, sino su hijo y también presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. “Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, informó en un comunicado Máximo Kirchner.

Antes de conocerse la carta de Kirchner, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich mostraba una foto con el ex presidente Mauricio Macri en Villa La Angostura. “Compartimos nuestra preocupación por la falta de rumbo del país. Vamos a trabajar con todos los referentes de Juntos por el Cambio. Nuestra premisa es clara: 2022 es un año para afianzar nuestro vínculo con la sociedad y no para pensar en candidaturas”.

Por su parte el presidente del bloque Avanza Libertad, José Luis Espert, aseguró que “Cristina y Máximo Kirchner son unos irresponsables”. En la misma línea se refirió el senador nacional y ex gobernador mendocino, José Luis Cornejo. “Máximo Kirchner acaba de mostrar la fractura expuesta del FdT que vengo advirtiendo hace dos años. No tienen un programa común y solo se unieron para conquistar el poder. Esta falta de coincidencias, no han hecho más que generar incertidumbre desde que están en el gobierno”, aseguró.

También el diputado nacional y ex vicepresidente, Julio Cobos se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner y también bregó por la responsabilidad del oficialismo. “Las internas del oficialismo impactan en el gobierno de nuestro país. En este caso es peor: lesiona la autoridad presidencial y quita credibilidad y estabilidad. Por el bien de Argentina pedimos responsabilidad a todos los sectores del oficialismo”, sostuvo.

“En el medio de una negociación internacional, me parece un acto de falta de responsabilidad, si no se coincidía con el rumbo que se seguía había que hacerlo antes, no hoy”, cuestionó el diputado Ricardo López Murphy.

En declaraciones a Todo Noticias, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, calificó de “malo para el país y para el gobierno” la renuncia de Máximo Kirchner. “Habla de un gobierno que no tiene coherencia para gobernar”, fustigó el diputado opositor. “Mañana habrá que ver cómo reaccionan los mercados y las cosas que habían empezado a estabilizarse”, agregó. El ex ministro de Seguridad bonaerense señaló además que Alberto Fernández “demostró no tener fortaleza política”.

En tanto, el diputado Fernando Iglesias dijo que lo sucedido este lunes es una “enorme lección para Juntos por el Cambio: los amontonamientos que sirven para ganar elecciones no sirven para gobernar”, expresó en referencia a la unidad política de la coalición del Frente de Todos. “Estas son internas y no las de Cambiemos!”, remarcó.

Por su parte, el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño remarcó que “la renuncia de Máximo Kirchner confirma lo que venimos denunciando desde el Frente de Izquierda: el acuerdo con el FMI es un nuevo pacto de coloniaje y significará un duro ajuste contra el pueblo trabajador”.

Con información de www.infobae.com