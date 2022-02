Estados Unidos recibe la respuesta de Rusia a su propuesta sobre la crisis ucrania

La Administración de Joe Biden ya ha recibido la respuesta escrita del Kremlin a la carta que Estados Unidos le entregó el pasado miércoles con propuestas para solventar por la vía diplomática la crisis de Ucrania. Fuentes del Gobierno estadounidense han confirmado este lunes a The Washington Post la llegada de la contestación rusa, pero han evitado detallar aspecto alguno del contenido, de la misma manera que la misiva de Washington tampoco se hizo pública la semana pasada. Este martes está previsto que hablen por teléfono el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y su homólogo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Las conversaciones prosiguen estos días sin novedades tangibles y con desconfianza evidente, al menos, a juzgar por las declaraciones públicas. El Kremlin sostiene que no pretende invadir Ucrania, pero mantiene más de 100.000 soldados en la frontera y el recuerdo de la anexión ilegal de la península de Crimea en 2014 está grabado a fuego entre los países aliados de la OTAN. Para reducir la presión sobre la antigua república soviética, reclama garantías a la Alianza de Defensa de que no se expandirá en el Este de Europa y, en concreto, no incorporará a Ucrania como nuevo socio, unas condiciones inadmisibles para las potencias occidentales.



“Sería poco productivo negociar en público”, señaló la fuente gubernamental citada por el Post respecto a la respuesta recibida desde Rusia. La semana pasada, el Gobierno de Vladímir Putin se limitó a señalar que el planteamiento enviado por Estados Unidos y por la OTAN -que también entregó su carta en paralelo- no invitaba al optimismo.

El choque se hizo palpable este lunes en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. Por su parte, Biden recalcó que Estados Unidos está “preparado para todo” ante las posibles derivadas de esta escalada. El presidente hizo esa declaración precisamente la mañana que recibía en la Casa Blanca al emir catarí, Tamim Bin Hamad al Thani, a quien busca como aliado para garantizar el suministro eléctrico en Europa en caso de que el conflicto con Rusia, que es una fuente importante para el viejo continente, se recrudezca.

Estados Unidos también mantiene en situación “de alerta” a 8.500 soldados para movilizarlos en caso de necesidad y Biden apuntó el viernes que pensaba enviar tropas “a corto plazo” a Europa del Este y los países de la OTAN (Ucrania no es una de ellos). El portavoz del Pentágono, John Kirby, aclaró este lunes que ese despliegue mencionado por el presidente sería al margen de los 8.500 efectivos preparados.

