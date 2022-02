Scarinci: "El número de contagios no se traduce en la cantidad de internados"

La tercera ola también se hace sentir en la localidad de Rafaela y si bien los casos son muchos de acuerdo a los informes epidemiológicos que a diario publica la provincia, no son tantas las personas que requieren internación aunque la ocupación de camas en el hospital Jaime Ferré que atiende la zona es elevada.

En diálogo con Marcelo Garrido por Mañana Oh!, el Dr. Emilio Scarinci, director del nosocomio explicó que en la zona "la ocupación de camas es importante y 15 de los internados están en terapia intensiva, estamos atentos a la evolución de los números y esperamos que se estabilicen los ingresos".

En comparación con la ola anterior que también dejó muchos contagios, internados y fallecidos en este hospital, Scarinci explicó que "notamos que el número de contagios no se traduce en la cantidad de internados y a eso se lo adjudicamos en gran medida a la vacunación que resulta alentador" y agregó "Las personas que no quieren vacunarse cada día se van quedando sin argumentos, hace décadas que las vacunas vienen salvando vidas y esto no es la excepción. Hay gente que opina sin fundamentos ni sustento científico pero los números dejan a la clara su importancia, si no estaría ¿cuál sería la situación del sistema de salud?, es hasta escalofriante pensarlo".

Fuente: Agenciafe